Alles Wichtige rund um die Zentral Europa Rallye

Die Vorfreude auf die Zentral Europa Rallyevom 26. bis 29. Oktober wächst. Immer mehr Rahmendaten des Laufs zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), der in Deutschland, Österreich und Tschechien stattfindet, stehen fest.

Erste Infos zu Tickets, Anreise und Rallyeablauf, Ticketpakete sind unter www.centraleuropeanrally.eu online bestellbar, jetzt auf allen wichtigen Social-Media-Kanälen: #cerwrc.

Ticketing

Wo kann ich Tickets im Vorverkauf erwerben?

Der Ticketvorverkauf für die Zentral Europa Rallye erfolgt online unter www.centraleuropeanrally.eu/tickets. Die Vorverkaufsplattform bietet Support in Deutsch, Englisch und Tschechisch.

Welche Tickets gibt es und wofür sind sie gültig?

Für mehrtägige Besucher ist der Rally Pass (99 Euro) erhältlich, der den Stehplatz-Eintritt zu allen Zuschauerpunkten (exklusive Tribünenplätze) von Freitag bis Sonntag sowie zum Servicepark enthält. In der besonderen «1 of 1000»-Edition erhalten Besucher für 125 Euro diese Eintrittskarte als Plastik-Ticket im Scheckkartenformat inklusive kostenlosem Lanyard.

Für die beiden Super-Special-Stages in Prag (Donnerstag) und Klatovy (Freitag) sind gesonderte exklusive Eintrittskarten (Stehplatz- bzw. Sitzplatzkarten) notwendig, die teilweise auch bereits im Vorverkauf erhältlich sind. In Verbindung mit einem Rally Pass gibt es die Stehplatzkarte für die SSS Klatovy mit 50 Prozen Rabatt. Für jeden Wettbewerbstag bei der Zentral Europa Rallye wird ein Tagesticket angeboten, das den Eintritt zu allen Stehplatz-Zuschauerpunkten an den Wertungsprüfungen sowie zum Servicepark enthält (kein Zutritt zu Tribünenplätzen enthalten). Tagestickets werden ab Juli 2023 angeboten. Für alle Wertungsprüfungen wird außerdem vor Ort ein Stage Pass erhältlich sein, der den Zugang zum Stehplatzbereich der Zuschauerpunkte der jeweiligen Prüfung ermöglicht.

Gibt es besondere Ticketpakete?

Das Wochenend-Ticket (Rally Pass) für drei Tage gibt es in einer limitierten «1 of 1000»-Edition, bei der die Papier-Eintrittskarte durch ein Plastik-Ticket ersetzt wird. Das Paket wird für 125 Euro angeboten und enthält außerdem ein kostenloses Lanyard. Ebenfalls limitiert ist das Angebot, im Vorverkauf zum Rally Pass (99 Euro) oder zum «1 of 1000»-Ticket (125) eine Stehplatzkarte für die Super Special Stage Klatovy am Freitag mit zu erwerben. Diese kostet in der Kombination 17 Euro statt 34 Euro (entspricht 50 Prozent Rabatt).

Ich habe ein «Collectors Edition 1 of 1000»-Ticket bestellt. Wie ist der Ablauf?

Käufer des Rally Pass 1 of 1000 erhalten ihre Eintrittskarte voraussichtlich ab Anfang Juli direkt per Post. Das im Paket enthaltene Lanyard kann vor Ort im Merchandising Shop im Service Park Passsau abgeholt werden.

Gibt es Rabatte – etwa für Mitglieder von ACCR, ADAC oder ÖAMTC ?

Die Tickets für die Zentral Europa Rallyesind sind so kalkuliert, dass alle Käufer in den Genuss des bestmöglichen Preises kommen. Eigene Rabatte für Mitglieder der durchführenden Motorsportverbände gibt es deshalb nicht.

Ab welchem Alter benötigen Kinder eine Eintrittskarte und gibt es Ermäßigungen für Jugendliche?

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren erhalten bei der Zentral Europa Rallye in Begleitung eines Erwachsenen mit gültigem Ticket freien Eintritt. Um die Veranstaltung zu besuchen, muss beim Erwerb der Eintrittskarte ein kostenfreies Kinder-Ticket hinzugebucht werden.

Wird es Tagestickets auch im Vorverkauf geben?

Tagestickets für Freitag (45 Euro), Samstag (45 Euro) und Sonntag (35 Euro) sind voraussichtlich ab Juli im Vorverkauf unter www.centraleuropeanrally.eu/tickets/ im Online-Shop erhältlich.

Wird es auch vor Ort noch Tickets geben?

Vor Ort wird es lediglich Stage Passes geben, die den Zutritt zu den Zuschauerbereichen an einzelnen Prüfungen ermöglichen.

Fragen und Infos zum Besuch vor Ort

Wo befindet sich der Servicepark?

Der Servicepark befindet sich im Areal rund um die Dreiländer-Halle am Messepark Kohlbruck in Passau.

Wo liegen die WPs am Freitag / Samstag / Sonntag?

Die Zentral Europa Rallye plant Wertungsprüfungen in drei unterschiedlichen Regionen des Dreiländerecks Deutschland – Österreich – Tschechien. Nach dem Start und der ersten Zuschauerprüfung in Prag am Donnerstag führt der erste Rallyetag (Freitag) ebenfalls über Wertungsprüfungen in Tschechien. Samstags und Sonntags stehen WPs im Grenzgebiet von Deutschland und Österreich auf dem Programm.

Wie finde ich den Weg zu den einzelnen Wertungsprüfungen?

Die Besucher der Zentral Europa Rallye erwartet ein Leitsystem, das sie zu allen wichtigen Hotspots wie Start, Servicepark und Zuschauerpunkten an den WPs führt. Für alle Zuschauerbereiche werden außerdem rechtzeitig vor dem Event GPS-Daten veröffentlicht, die die Orientierung noch einmal erleichtern.

Gibt es vor Ort Parkplätze – was kostet das Parken?

Das Parken für Zuschauer ist bei der Zentral Europa Rallye gebührenpflichtig. Die Höhe der Parkgebühr ist unterschiedlich und richtet sich beispielsweise danach, ob vom jeweiligen Parkplatz ein Bus-Shuttle zum Zuschauerpunkt eingerichtet ist. Die Lage der Parkplätze wird rechtzeitig vor dem Event veröffentlicht, die Anfahrt ist vor Ort ausgeschildert.

Wie sind die Zuschauerpunkte ausgestattet?

Entlang der Wertungsprüfungen bieten Zuschauerpunkte einen guten Ausblick auf das Rallye-Geschehen. Sie sind mit einer adäquaten Infrastruktur ausgestattet, um den Besuch der Veranstaltung zum Erlebnis zu machen. Die genaue Ausstattung der einzelnen Zuschauerpunkte – etwa mit Cateringmöglichkeiten, Information durch Sprecher vor Ort oder Sanitäranlagen – wird rechtzeitig vor der Veranstaltung festgelegt und bekannt gegeben.

Ist der Weg zu den Prüfungen / zum Start / zum Servicepark ausgeschildert?

Alle wichtigen Zuschauer-Hotspots der Zentral Europa Rallye werden im Umfeld sowie auf den Anfahrtstrecken ausgeschildert.

Gibt es Campingmöglichkeiten?

In der Nähe der meisten Wertungsprüfungen wird es Campingmöglichkeiten für Fans geben. Diese Plätze wird der Veranstalter rechtzeitig bekanntgeben.

Gibt es eine zentrale Vermittlungsstelle für Unterkünfte oder eine Liste der Verkehrsämter?

Als zentrale Vermittlungsstelle für Unterkünfte steht der ADAC Südbayern mit seinen Touristik-Fachleuten zur Verfügung (accommodation@centraleuropeanrally.eu). Vor Ort sind die Geschäftsstellen und Reisebüros des ADAC Südbayern eine direkte Anlaufstelle (www.adac.de/der-adac/regionalclubs/suedbayern/geschaeftsstellen-reisebueros/). Im Vorfeld des Events können Zuschauer Kontakt zu den Touristikexperten über die Hotline +49 69 153225522 bzw. über die E-Mail-Adresse service@adacreisen.de aufnehmen. Zusätzlich wird eine Liste mit Hotels der Region und mit Rallye Kontingente auf der Webseite www.centraleuropeanrally.eu veröffentlicht (ab 15. Juni 2023).

Wie kann ich mich vor Ort verständigen, wenn ich kein Deutsch / Tschechisch spreche?

Alle wichtigen Infos zur Zentral Europa Rallye stehen auf der Homepage unter www.centraleuropeanrally.eu in Deutsch, Tschechisch und Englisch zur Verfügung. In der Veranstaltungsregion ist jeweils die Verständigung in der Landessprache und in Englisch möglich. An den zentralen Einrichtungen der Veranstaltung ist multilinguales Personal im Einsatz. Die Ausschilderung der Veranstaltung ist durchgängig auch in Englisch formuliert, sodass der Rallyebesuch nicht an Sprachbarrieren scheitern sollte.

Darf ich bei der Veranstaltung fotografieren / filmen und das auf meinem Social-Media-Account veröffentlichen?

Filmen und Fotografieren zu rein privaten Zwecken ist natürlich überall zulässig, sie können das Material auf ihren privaten Social-Media-Kanälen im Rahmen der üblichen Gepflogenheiten veröffentlichen. Wenn Sie mit dem angefertigten Material kommerzielle Zwecke verfolgen oder die Veröffentlichung in einem Massenmedium erfolgen soll, halten Sie bitte rechtzeitig vorher Rücksprache, weil für die elektronische Berichterstattung ggf. eine Lizenz notwendig ist. Das Mediateam der Zentral Europa Rallye erreichen Sie am einfachsten per E-Mail unter media@centraleuropeanrally.eu.

Informationsquellen und Media

Wie lautet die Internetadresse der Zentral Europa Rallye?

Unter www.centraleuropeanrally.eu findet man alles Wissenswerte zur Zentral Europa Rallye.

Wo finde ich die Zentral Europa Rallye auf Social Media?

Die Veranstaltung finden Sie unter dem Kürzel @cerwrc auf Facebook (www.facebook.com/wrccer), Instagram (www.instagram.com/cerwrc/) Twitter (www.twitter.com/cerwrc) und TikTok (www.tiktok.com/@cerwrc). Der offizielle Hashtag ist #cerwrc.

Wird die Veranstaltung im Fernsehen übertragen?

Ausgewählte Prüfungen der Zentral Europa Rallye werden auf ServusTV übertragen. Clips findet man unter www.servustv.com. Die Termine der Streams und Re-Lives gibt es an gleicher Stelle.

Gibt es einen Live-Stream?

Den kostenpflichtigen Livestream aller Events der FIA WRC gibt es unter WRC+ auf www.wrc.com.

Wo finde ich das Livetiming?

Das Livetiming und viele andere Live-Features (teilweise kostenpflichtig) aller Events der FIA WRC gibt es unter WRC+ auf www.wrc.com.

Gibt es Merchandising zur CER, und wo finde ich es?

Für alle Besucher, die ihre Begeisterung über den brandneuen Drei-Länder-Lauf der FIA WRC teilen möchten, ist eine Merchandising-Kollektion in Vorbereitung. Sie wird rechtzeitig zur Zentral Europa Rallye fertig gestellt und ist voraussichtlich vor Ort und online erhältlich. Details hierzu folgen noch.

Generelle Themen

Gibt es eine öffentliche Vorstellung der Teams uns Fahrzeuge?

Eine tolle Gelegenheit, die Rallyeteams live zu erleben, ist natürlich der Start vor der schönen Kulisse der tschechischen Metropole Prag am Donnerstag. Auch im Servicepark in Passau gibt es die Teams und Fahrzeuge aus nächster nähe zu bestauen – in der Dreiflüsse-Stadt gehen die Teams auch am Sonntag durchs Ziel.

Wo kann ich mich melden, wenn ich als Marshal an den WPs mithelfen möchte?

Helfer werden bei der Zentral Europa Rallye an vielen Stellen benötigt und sind höchst willkommen. Volunteers können sich über http://volunteers.centraleuropeanrally.eu melden. Bitte geben Sie dabei Ihr Alter, ggf. vorhandene Erfahrungen und gewünschte Einsatzorte an.

Welche Fahrzeuge starten bei der Rallye?

Im Mittelpuntk des Interesses steht in der FIA WRC natürlich die Top-Klasse Rally1.

Dort kämpfen hochkarätige Werksteams um den WM-Titel, deren Boliden vollgestopft mit feinster Technik sind: Der Hybridantrieb besteht aus einem effizienten Turbo-Benziner mit rund 380 PS sowie einem Elektromotor, der bis zu 136 weitere PS Leistung liefern kann. Die Batterie wird teilweise durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen und der Verbrennungsmotor mit fossilfreiem Kraftstoff angetrieben: Die FIA WRC ist damit ein Vorreiter für den Motorsport der Zukunft mit einem starken Bestreben hin zu CO2-neutralem Sport.

Dieses Bekenntnis zum nachhaltigen Motorsport unterstreichen auch die Veranstalter der Zentral Europa Rallye, die den ADAC Opel Electric Rally Cup powered by GSe mit ins Programm aufnehmen konnten. Der weltweit erste elektrische Rallye-Markenpokal wird mit Elektro-Rallyefahrzeugen des Typs Opel Corsa-e Rally ausgetragen. Ebenfalls am Start sind Fahrzeuge der Klassen Rally2 bis Rally5.

Warum führt die Rallye durch drei Länder?

Die Zentral Europa Rallye führt die Teams und Besucher zu Wertungsprüfungen und Hotspots in Deutschland, Österreich und Tschechien. Einen Lauf gleich durch drei unterschiedliche Länder gab es in der 50-jährigen Geschichte der FIA WRC noch nie. Doch die Zeit schien reif, mit dieser besonderen Veranstaltungsform auch ein Zeichen für Zusammenarbeit und Völkerverständigung im europäischen Motorsport zu setzen.

Wer ist der Veranstalter?

Veranstaltet wird die Rallye von der Zentral Europa Rallye Event GmbH, Ridlerstraße 35, 80339 München. Träger sind die drei nationalen Verbände ADAC (Deutschland), Autoklub České Republiky (Tschechien) und ÖAMTC (Österreich). Als sportlicher Ausrichter des WM-Laufs fungiert der ADAC Südbayern e.V.

Welche Maßnahmen unternimmt der Veranstalter, um die Schäden in der Natur zu begrenzen?

Die Verantwortlichen der Zentral Europa Rallye bekennen sich klar zum Ziel, die Veranstaltung mit größtmöglicher Rücksicht auf Umwelt- und Naturschutz zu veranstalten. Dazu gehören etwa eine Reihe von Überlegungen und Maßnahmen zur Begrenzung von Umwelteffekten etwa durch die Zuschauer und Aktiven. Aber auch das Bemühen um Nachhaltigkeit spielt als zentraler Aspekt eine wichtige Rolle, und es erfolgt ein sorgfältiges Management der CO2- und Umweltbilanz. Details dazu werden im Vorfeld der Rallye bekannt gegeben.

Alles verstanden?