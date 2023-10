Zentral Europa: Neuville gewinnt kurzen Auftakt

Die Weltmeisterschaft (WRC) ist mit der vorletzten Runde bei der neuen Zentral Europa Rallye auf die Zielgerade eingebogen. Thierry Neuville sichert sich die Führung nach dem kurzen Auftakt.

63 Teams starteten bei diesem Rallye-Unikat mit der erstmaligen Austragung in drei europäischen Ländern (Tschechien, Deutschland und Österreich) am Donnerstagmittag unterhalb der Hradschin, der bekannten Burg in Prag, in ein WRC-Neuland. Der Auftakt der mehr als 1.650 km langen zweiten Asphaltrallye des Jahres bot allerdings nur zwei kurze Zuschauerkurse (= 11,29 km) quasi als Warmup auf den echten Wettbewerb am Freitag, Samstag und Sonntag.

Den ersten Akzent beim WRC-Neuling setzte der Chile-Sieger Ott Tänak bei seinem vorletzten Einsatz im Ford Puma Rally1 von M-Sport mit der Bestzeit und Führung auf dem nur 2,55 km langen Parcours auf der mit unzähligen Zuschauern voll besetzten Pferderennbahn vor den Toren von Prag. Auf der zweiten und letzten Donnerstag-Entscheidung, einem 8,92 km langen Rundkurs (2 Runden), mehr oder weniger in der WRC ein Novum, bei der einstigen tschechischen Rallye-Hochburg Klatovy hatte Tänaks zukünftiger und alter Hyundai-Teamkollege Thierry Neuville im i20 Rally1 seinen Auftritt. Er markierte dort die Bestzeit und setzte sich 1,2 Sekunden vor Tänak an die Spitze.

Neuville erklärte: «Es war nichts Besonderes. Ich habe mich im letzten Moment entschieden, die weichen Reife zu nehmen. Die Sicht war bei den Spiegelungen wirklich schwierig. Morgen dürfte ein großer Tag sein.»

Tänäk meinte: «Etwas kompliziert. Es war nicht so viel Wasser, aber es war immer noch nass und reichte nicht aus, um die Reifen auf Temperatur zu bringen.»

4,6 Sekunden hinter ihm reihte sich der achtfache Champion Sébastien Ogier bei seinem vorletzten Saisoneinsatz im Toyota GR Yaris Rally1 auf der dritten Position ein. «Ich hatte in diesem Prüfung kein richtiges Gefühl, es war wirklich schwierig. Aber der eigentliche Start wird morgen sein», führte der dreifache Saisonsieger Ogier an.

Der Tabellenführer Kalle Rovanperä, der im Toyota GR Yaris Rally1 am Sonntag in Passau seinen zweiten Titel in Folge vorzeitig feiern kann, sofern er dann vor seinem Teamkollegen und Titelrivalen Elfyn Evans ins Ziel kommt, klebte fast an der Stoßstange von Ogier, nur eine Zehntelsekunde getrennt. Der dreifache Saisonsieger Rovanperä führte an: «Es war nicht mehr zu nass, wir hatten auf etwas mehr Regen gehofft. Ich hoffe, dass die Piste für die anderen nicht zu sehr trocknet. Solange wir im gleichen Rhythmus wie Evans sind, ist das für mich kein Problem. Vor uns liegt ein schwieriges Wochenende.»

Im noch offenen Titelrennen mit Evans ist Rovanperä im Vorteil, denn Evans rangierte hinter dem Hyundai-Piloten Teemu Suninen (+ 8,3), seinem Partner Takamoto Katsuta (+ 10,1) und dem Ford-Fahrer Pierre-Louis Loubet (+ 10,4) mit 10,7 Sekunden Rückstand dem achten Platz, aber in direkter Schlagdistanz zu den Fahrern vor ihm.

Stand nach 2. von 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 6:06,9 2 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1,2 3 Ogier/Landais (F), Toyota + 5,8 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 5,9 5 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 8,3 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 10,1 7 Loubet/Veillas (F/), Ford + 10,4 8 Evans/Martin (GB), Toyota + 10,7 9 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 13,6 10 Munster/Louka (L/B), Ford + 15,0

Die Zentral Europa Rallye auf ServusTV:

Donnerstag, 26.10.2023:

14:00 Uhr MESZ: WP 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 Uhr MESZ: WP 2 = Circuit of Klatovy (8,92 km)*

Samstag, 28.10.2023:

11:00 Uhr MESZ: WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*

18:00 Uhr MESZ: WP 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*

Sonntag, 29.10.2023 (Umstellung auf Normalzeit):

09:30 Uhr MEZ: WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 Uhr MEZ: WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* gute Englischkenntnisse erforderlich

Zentral Europa Rallye bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Zentral Europa Rallye, den zwölften Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Tschechien, Österreich und Deutschland (26. bis 29. Oktober 2023), mit Live-Streams begleiten. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ sind zudem bei Red Bull TV am Freitag (27. Oktober), am Samstag (28. Oktober) und am Sonntag (29. Oktober) schon um 21:00 Uhr MEZ die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen.