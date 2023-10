ServusTV beim Heimspiel mit verstärkter Präsenz

Die Zentral Europa Rallye, vorletzte Station der Weltmeisterschaft (WRC), ist mit der Ausrichtung in Tschechien, Deutschland und Österreich das Heimspiel für den Salzburger Sender ServusTV, der verstärkt präsent ist.

ServusTV verstärkt bei der Zentral Europa Rallye seine Präsenz beim erweiterten Live-Streaming. Der Salzburger Sender wird sich schon gleich am ersten Wettbewerbstag, am Donnerstag, 26. Oktober 2023, bei den ersten zwei von 18 Prüfungen live einblenden und das Geschehen auf der ersten Prüfung ab 14:00 Uhr MESZ von der Pferderennbahn im tschechischen Velka Chuchie (= 2,44 km) und ab 18:00 Uhr MESZ von der zweiten Entscheidung vom Circuit of Klatovay (= 8,92 km) übertragen.

Am Samstag, 28. Oktober 2023, meldet sich ServusTV mit dem Live-Stream ab 11:00 Uhr MESZ von der elften Prüfung «Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1» (WP 11 = 11,88 km) und dann auch ab 18:00 Uhr MESZ mit dem zweiten Durchgang (WP 14).

Am Sonntag, 29. Oktober 2023 (Achtung Umstellung auf Normalzeit) ist ServustV ab 09:30 Uhr MEZ mit dem Live-Stream von der 16. Prüfung «Passauer Land 1» (WP 16 = 16,37 km) präsent und natürlich beim Finale ab 12:00 Uhr MEZ mit dem zweiten Durchgang, nun als Power Stage (WP 18) gewertet.

Vielleicht hat dann Kalle Rovanperä seinen Titel gegen seinen Toyota-Teamkollegen und Titelrivalen Elfyn Evans vorzeitig erfolgreich verteidigt.

Die Zentral Europa Rallye auf ServusTV:

Donnerstag, 26.10.2023:

14:00 Uhr MESZ: WP 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 Uhr MESZ: WP 2 = Circuit of Klatovy (8,92 km)*



Samstag, 28.10.2023:

11:00 Uhr MESZ: WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*

18:00 Uhr MESZ: WP 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*



Sonntag, 29.10.2023 (Umstellung auf Normalzeit):

09:30 Uhr MEZ: WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 Uhr MEZ: WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* gute Englischkenntnisse erforderlich

Fahrer-WM Stand nach 11 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33