24h Le Mans

Das ist das Startfeld für die 24h von Le Mans 2020

Der Automobile Club de l'Ouest (ACO) hat die Entrylist für die 24 Stunden von Le Mans veröffentlicht. Auch 2020 stehen wieder 62 Fahrzeuge am Start. Darunter befinden sich sechs LMP1. Das ist der erste Überblick.

Jedes Jahr blickt die Sportwagen-Welt gebannt auf die Bekanntgabe der Startliste für die 24 Stunden von Le Mans. Diese wurde nun endlich vom Veranstalter Automobile Club de l'Ouest (ACO) herausgegeben. Auch 2020 werden wieder 62 Fahrzeuge am großen Langstrecken-Klassiker an der französischen Sarthe teilnehmen. Darunter befinden sich auch jene 30 Fahrzeuge, die in Vollzeit in der FIA WEC-Saison 2019/20 eingeschrieben sind (unten in der Liste mit WEC in Klammern vermerkt). Dieses Jahr finden die 24 Stunden von Le Mans am Wochenende des 13./14. Juni statt. Hier nun zunächst die Liste. In einer weiteren Aufstellung wertet SPEEDWEEK.com das Feld inhaltlich ein.

LMP1-Klasse

Rebellion Racing - Rebellion R13 (WEC)

Rebellion Racing - Rebellion R13

Team LNT - Ginetta G60-LT-P1 (WEC)

Team LNT - Ginetta G60-LT-P1 (WEC)

Toyota Gazoo Racing - Toyota TS050 Hybrid (WEC)

Toyota Gazoo Racing - Toyota TS050 Hybrid (WEC)

LMP2-Klasse

DragonSpeed USA - Oreca 07

United Autosports - Oreca 07 (WEC)

United Autosports - Oreca 07

Racing Team Nederland - Oreca 07 (WEC)

High Class Racing - Oreca 07 (WEC)

Signatech Alpine Elf - Alpine A470/Oreca 07 (WEC)

Jackie Chan DC Racing - Oreca 07 (WEC)

Jota - Oreca 07 (WEC)

Cool Racing - Oreca 07 (WEC)

Nielsen Racing - Oreca 07

Algarve Pro Racing- Oreca 07

IDEC Sport - Oreca 07

G-Drive Racing - Aurus 01/Oreca 07

Duqueine Team - Oreca 07

Panis Racing - Oreca 07

Richard Mille Racing Team - Oreca 07

Performance Tech Motorsports - Oreca 07

SO24 Has by Graff - Oreca 07



Cetilar Racing - Dallara P217 (WEC)

Thunderhead Carlin Racing - Dallara P217



Eurointernational - Ligier JS P217

Inter Europol Competition - Ligier JS P217

Eurasia Motorsport - Ligier JS P217



Rick Ware Racing - Riley Mk30

GTE-Pro-Klasse

AF Corse - Ferrari 488 GTE Evo (WEC)

AF Corse - Ferrari 488 GTE Evo (WEC)

Risi Competizione - Ferrari 488 GTE Evo

Porsche GT Team - Porsche 911 RSR (WEC)

Porsche GT Team - Porsche 911 RSR (WEC)

Porsche GT Team - Porsche 911 RSR

Porsche GT Team - Porsche 911 RSR

Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR (WEC)

Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR (WEC)

Corvette Racing - Corvette C8.R

Corvette Racing - Corvette C8.R

GTE-Am-Klasse

AF Corse - Ferrari 488 GTE Evo (WEC)

AF Corse - Ferrari 488 GTE Evo (WEC)

AF Corse - Ferrari 488 GTE Evo

Red River Sport - Ferrari 488 GTE Evo (WEC)

MR Racing - Ferrari 488 GTE Evo (WEC)

Luzich Racing - Ferrari 488 GTE Evo

Weathertech Racing - Ferrari 488 GTE Evo

Hub Auto Racing - Ferrari 488 GTE Evo

JMW Motorsport - Ferrari 488 GTE Evo

Kessel Racing - Ferrari 488 GTE Evo

GEAR Racing - Ferrari 488 GTE Evo

Iron Lynx - Ferrari 488 GTE Evo



Team Project 1 - Porsche 911 RSR (WEC)

Team Project 1 - Porsche 911 RSR (WEC)

Dempsey-Proton Racing - Porsche 911 RSR (WEC)

Dempsey-Proton Racing - Porsche 911 RSR (WEC)

Dempsey-Proton Racing - Porsche 911 RSR

Gulf Racing - Porsche 911 RSR (WEC)



Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR (WEC)

TF Sport - Aston Martin Vantage AMR (WEC)





Garage 56

Association SRT41 - Oreca 07