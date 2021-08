Fernsehen und Stream: So gibt es die 24h Le Mans 2021

In der Boxengasse der 24h Le Mans ist immer was los

Die 89. Ausgabe der 24h von Le Mans steht nun unmittelbar bevor. Am heutigen Samstag ist Rennstart. Hier nochmals die Möglichkeiten, wie das Rennen auch wieder von zuhause aus angeschaut werden kann.

Heute hat das lange Warten ein Ende: Die 89. Ausgabe der prestigeträchtigen 24 Stunden von Le Mans steht vor der Tür. Beide Toyota stehen in der ersten Startreihe und sind auch die großen Favoriten für das Rennen. Alpine wirkt ebenfalls stark aufgestellt. Dennoch: Sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, so wird es den nächsten Sieg für die Renner aus Japan geben. Spannend geht es auch in der LMP2-Klasse und der GTE-Kategorie zu.

Wer noch keine Planung für das Wochenende hat, kann sich noch schnell mit ordentlich Knabberzeug versorgen und die gewünschten Getränke in den Kühlschrank stellen. Denn die 24 Stunden von Le Mans werden natürlich wieder vollumfänglich übertragen. Hier nun sicherheitshalber nochmals die entsprechenden Möglichkeiten:

Fernsehen

Erstmals überträgt der Sender NITRO die Action aus Le Mans im Free-TV. Los geht es dort um 15:30 Uhr (Rennstart ist 16:00 Uhr). NITRO bleibt dann bis zum Sonntag 16:30 Uhr auf Sendung. Aber auch die Spezialisten von Eurosport bringen die 24h von Le Mans natürlich wieder auf den heimischen Bildschirm.

Der Sportsender hat bereits Teile des freien Trainings, die Qualifikation und die Hyperpole gezeigt. Auch heute geht es bei Eurosport 1 wieder zur Sache: Von 11:15 bis 12:00 Uhr wird zunächst das Warm-up gesendet, bevor von 12:00 bis 13:15 Uhr die Road to Le Mans (das Rahmenrennen für LMP3- und GT3-Fahrzeuge) gezeigt wird. Um 15:15 Uhr beginnt dann die Live-Vorberichterstattung. Die Startphase des Rennens wird ab 15:45 Uhr (Start ist wie gesagt um 16:00 Uhr) gezeigt. Von da an wird das Rennen bis 16:30 Uhr am Sonntagnachmittag übertragen.

Hier das Programm von Eurosport 1

Samstag 11:15-12:00 Uhr - Warm-up

Samstag 12:00-13:15 Uhr - Road to Le Mans

Samstag 15:15-15:45 Uhr - Vorberichte zum 24h-Rennen

Samstag ab 15:45 Uhr - Das 24h-Rennen

Live-Stream (Internet)

Darüber hinaus gibt es auch Möglichkeiten, die 24 Stunden von Le Mans im Internet zu verfolgen. NITRO hat angekündigt, dass das Rennen zusätzlich zur Übertragung im Free-TV auch im kostenfreien Live-Stream auf TVNOW zur Verfügung stehen soll. Darüber hinaus gibt es auch zwei kostenpflichtige Möglichkeiten. Zum einen wird der Eurosport Player das Rennen aus Le Mans ab 15:15 Uhr komplett übertragen – und zwar im Original Sound. Dabei gibt es zusätzlich auch Onbord-Feeds aus einigen Rennwagen, die angewählt werden können.

Außerdem kann über einen kostenpflichtigen Premium-Bereich der FIA WEC-App (aus der aktuell für gewisse Zeit die 24h von Le Mans App wurde) das Rennen live verfolgt werden. Hier wird jedoch in englischer Sprache kommentiert.

Audio

Ohne Bilder aber mit emotionsgeladenem Kommentar können die 24 Stunden von Le Mans über die Audio-Übertragung der Experten von Radio Le Mans verfolgt werden. Auf der Website der britischen Fachleute wird ebenfalls live vom Rennen berichtet.