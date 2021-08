24h Le Mans: Toyota macht weiterhin locker die Pace 22.08.2021 - 09:38 Von Oliver Müller

© Toyota Weiterhin in Führung bei den 24h Le Mans 2021: Der Toyota GR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López

Die beiden Toyota GR010 Hybrid führen die 24 Stunden weiterhin an. Alpine und Glickenhaus kämpfen um das Podium. Ferrari und Corvette in der GTE-Klasse an der Spitze. Das ist der nächste Zwischenstand vom Klassiker.