24h Le Mans: Kurzschluss war Grund für das LMP2-Drama

Tatsächlich hat ein elektrischer Kurzschluss dafür gesorgt, dass der Oreca 07 von Ye Yifei in der letzten Runde der diesjährigen 24h von Le Mans ausrollte. Dies hat das belgische Team WRT nun bestätigt.

Es war das ganz große Drama bei der 2021er Ausgabe der 24h von Le Mans. Der Oreca 07 vom Team WRT mit Robert Kubica, Louis Delétraz und Ye Yifei befand sich auf dem Weg zum Sieg in der LMP2-Klasse. Doch in der letzten Runde rollte das Fahrzeug mit dem Chinesen Ye Yifei am Steuer im vorderen Teil der Strecke überraschend aus. Damit war der Schock im Team natürlich groß.

Bei den WRT-Mechanikern gab es zudem Verwunderung, dass der Rennwagen wieder problemlos ansprang, nachdem er am Montagmorgen aus dem Parc Fermé abgeholt wurde. Der Motor hörte sich zudem gesund an. Somit gingen die Techniker auf die Suche, um herauszufinden, was letztendlich der Grund für den Halt in der Schlussphase des Rennens gewesen war. Nun hat das Team bestätigt, dass es sich um einen elektrischen Kurzschluss im System gehandelt habe. Dadurch wies das Steuergerät kurzfristig eine Störung auf.

Bei weiteren Untersuchungen wurde darüber hinaus festgestellt, dass der Motor und die zugehörigen Nebenaggregate in perfektem Zustand waren. Auch konnten die Spekulationen beendet werden, dass dem Fahrzeug der Sprit ausgegangen wäre. Denn im Tank waren noch mehr als 20 Liter Benzin vorhanden.

Das Auto von Robert Kubica, Louis Delétraz und Ye Yifei kam sogar nicht einmal in die Wertung. Denn die Regeln der 24h von Le Mans besagen, dass dafür eine Zieldurchfahrt mit dem Sehen der schwarzweiß karieren Flagge notwendig ist.

WRT konnte die LMP2-Klasse der 24h Le Mans 2021 trotzdem gewinnen. Denn das Schwesterfahrzeug mit Robin Frijns, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi, welches auf Platz zwei in die letzte Runde ging, konnte den Sieg abstauben. Auch dieser Wagen hatte zum Rennende hin mit technischen Problemen zu kämpfen, da die Wagenhebeanlage nicht mehr funktioniert.

Insgesamt hatte WRT einen starken Auftritt in Le Mans geboten. Der belgische Rennstall feierte 2021 das Debüt beim großen Klassiker an der Sarthe. Dabei lagen die beiden eingesetzten Oreca 07 weite Teile des Rennens unangefochten an der Spitze des LMP2-Feldes. Und dies, obwohl die Klasse sowohl von der Qualität der Teams als auch in Bezug auf die Quantität (24 LMP2 waren am Start) herausragend besetzt war.