24h Le Mans 2022: Neue Details zum Zeitplan bekannt

Die 24 Stunden von Le Mans sind das größte Langstrecken-Rennen der Welt. Der veranstaltende ACO hat nun weitere Infos zur Rennwoche bekannt gegeben. Die technische Abnahme soll wieder in der City stattfinden.

Die 24 Stunden von Le Mans sind einer der ganz großen Klassiker im internationalen Motorsport. Dieses Jahr ist das Rennen für den 11./12. Juni 2022 angesetzt. Der Rennstart erfolgt um 16:00 Uhr am Samstag (11. Juni) und somit fällt die Zielflagge am Sonntag (12. Juni) ebenfalls gegen 16:00 Uhr. Das Event in Le Mans geht aber schon viel früher los. Der erste Punkt im Zeitplan ist die technische Abnahme, die für den 3. Juni und 4. Juni angesetzt ist - und (nach derzeitigem Stand) auch wieder in der City von Le Mans steigen soll. Schauplatz ist der Place de la République.

Auf der Strecke geht es dann am Sonntag (5. Juni) zur Sache. Dann findet von 9:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr der offizielle Vortest auf dem großen 13,626 Kilometer langen Kurs statt. Das erste freie Training wird dann am Mittwoch (8. Juni) von 14:00 bis 17:00 Uhr ausgetragen, gefolgt von der Qualifikation von 19:00 bis 20:00 Uhr und dem zweiten freien Training von 22:00 bis 24:00 Uhr.

Am Donnerstag (9. Juni) wird von 15:00 bis 18:00 Uhr das dritte freie Training unternommen. Von 20:00 bis 20:30 Uhr gibt es dann die Hyperpole, in der die besten Startplätze der vier Klassen ausgefahren werden. Das vierte freie Training von 22:00 bis 24:00 Uhr beschließt den Donnerstag. Highlight am Freitag (10. Juni) ist die Fahrerparade, die 2022 zurückkehren soll. Diese ist für 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr angesetzt. Kurz vor Rennstart am Samstag (11. Juni) gibt es von 10:30 bis 10:45 Uhr noch ein Warm-up. Start des Rennens ist dann wie schon gesagt um 16:00 Uhr. (alle Angaben wie immer ohne Gewähr)