6h Spa: Weiteres Update für Entrylist zum Rennen 2022

Der junge Niederländer Bent Viscaal sitzt beim zweiten Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) im Oreca 07 vom ARC Bratislava. Bei TF Sport fährt Henrique Chaves aus Portugal den Aston Martin Vantage AMR.

Die FIA WEC bereitet sich auf das zweite Saisonrennen 2022 vor. Dieses ist für den 7. Mai terminiert und steigt auf der legendären Rennstrecke im belgischen Spa-Francorchamps. 37 Fahrzeuge, die sich auf vier Klassen verteilen, wurden eingeschrieben. Nun hat die vorläufige Entrylist ein weiteres Update bekommen. Beim ARC Bratislava aus der LMP2-Klasse und bei TF Sport in der GTE Am wurden zwei neue Fahrer verkündet.

So wird Bent Viscaal den Oreca 07 vom ARC Bratislava gemeinsam mit Teamchef Miroslav Konopka und Tijmen van der Helm pilotieren. Viscaal konnte im LMP2 bereits glänzen. Am letzten Wochenende holte er beim Saisonauftakt der European Le Mans Series (ELMS) in Le Castellet Platz zwei im Oreca von Algarve Pro Racing. Dabei startete er gemeinsam mit der deutschen Sophia Flörsch.

Henrique Chaves teilt sich den Aston Martin Vantage AMR von TF Sport mit Werksfahrer Marco Sorensen und Ben Keating. Chaves wurde 2020 Champion in der International GT Open.

Um den Sieg fahren in der WEC die Autos aus der Hypercar-Klasse. Diese besteht aus vier Boliden. Favoriten sind die beiden Werks-Toyota GR010 Hybrid mit Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez sowie mit Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa. Den Alpine A480 bewegen wieder André Negrão, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxiviere. Im Glickenhaus 007 LMH stand schon seit einiger Zeit eine Umbesetzung im Cockpit fest. So werden Olivier Pla und Romain Dumas diesmal mit Luis Felipe Derani starten. Beim Auftakt in Sebring saß noch Ryan Briscoe mit am Steuer. Derani hatte den Glickenhaus zuletzt bei den 24h Le Mans 2021 gefahren. An dieser Stelle hat die WEC das Update der vorläufigen Startliste hinterlegt.