Action Express erhält Einladung zu 24h Le Mans 2023

Der amerikanische Rennstall Action Express Racing wurde vom ACO zu den 24h Le Mans 2023 eingeladen. Damit darf neben Chip Ganassi Racing auch das zweite Cadillac-Team in der Hypercar-Klasse dabei sein.

Die 24 Stunden von Le Mans sind bekanntlich ein Einladungsevent. So bestimmt der Organisator ACO, wer beim großen Rennen an der französischen Sarthe mitfahren darf. Für die Ausgabe 2023 wird es wieder 62 Startplätze geben. Dazu kommt eine Reserveliste mit zehn Fahrzeugen. Teams können sich bereits beim ACO für einen Platz bewerben.

Aber natürlich gibt es einige Teams, die bereits eine Einladung in der Tasche haben. Das sind der Champion 2022 der European Le Mans Series in der LMP2 (Prema Racing) und der Zweitplatzierte (Panis Racing) sowie die ersten Drei der ELMS in der GTE-Klasse (Proton Competition, Kessel Racing, Iron Lynx) und der LMP3-Champion (Cool Racing). Der GT3-Champion des Le Mans Cup (GMB Motorsport) hat ebenfalls ein Ticket in der Hand. Gleiches wird auch für die Champions 2023 der Asian Le Mans Series in der LMP2, LMP3 und GT3-Klasse gelten. Die AsLMS 2023 findet im kommenden Februar statt. Alle Einladungen sind aber auch noch an gewisse Bedingungen geknüpft.

Außerdem verteilt auch die amerikanische IMSA-Serie wieder drei Tickets für Le Mans. Diese gehen an Tower Motorsports sowie Wright Motorsports (die beiden Teams hatten mit John Farano und Ryan Hardwick den Gewinner des Jim Trueman und Bob Akin Award gestellt). Nun ist zudem klar, wer die dritte IMSA-Einladung erhält.

Dabei handelt es sich um Action Express Racing. Die Einladung ist für die Hypercar-Klasse vorgesehen. Action Express ist neben Chip Ganassi Racing eines der beiden Cadillac-Teams in der IMSA-Serie. Da Chip Ganassi Racing 2023 parallel auch in der WEC fährt, ist der Traditionsrennstall sowieso für Le Mans startberechtigt. Sollte Action Express die Einladung annehmen, wären also beide Cadillac-Teams in Le Mans vertreten.

Beim IMSA-Saisonauftakt 2023, den 24h Daytona, sitzen Pipo Derani, Alexander Sims und Jack Aitken im Action Express-Cadillac. Gut möglich, dass dieses Trio auch für Le Mans vorgesehen ist.