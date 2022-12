Strecke in Losail bekommt ab 2024 ein Rennen zur WEC

Von 2024 bis 2029 will die Sportwagen-WM (FIA WEC) den Saisonauftakt in Katar absolvieren und dort auch den Prologue ausrichten. Losail ist somit die 14. Strecke der seit 2012 existierenden Meisterschaft.

Derzeit gehen viele Augen in Richtung Katar, beispielsweise weil dort gerade die Fußball-WM stattfindet. Aber auch die FIA WEC hat das kleine Land am Persischen Golf nun im Fokus. So wurde bei einer Feierlichkeit in Doha ein Sportwagen-WM-Lauf angekündigt. Dieser soll auf dem Losail International Circuit stattfinden und ab 2024 den Saisonauftakt der WEC bilden. Ein entsprechender Vertrag wurde über sechs Jahre abgeschlossen und läuft demnach bis 2029.

«Wir freuen uns, die FIA World Endurance Championship um eine so fabelhafte Strecke zu erweitern», so ACO-Boss Pierre Fillon. «Ab 2024 wird Losail den Saisonauftakt bilden.» Zudem soll in Losail auch der Vorsaison-Test (Prologue genannt) der WEC stattfinden. Natürlich muss der WEC-Kalender aber noch vom FIA World Motor Sport Council bestätigt werden. Das Rennen in Katar soll dann über die Dauer von sechs Stunden gehen.

Dass die WEC nun Losail als Saisonauftakt verkündet hat, wirft gleichzeitig die Frage auf, wie es mit Sebring weitergeht. Denn aktuell startet die WEC auf der Strecke in Zentralflorida jeweils in die neue Saison. Durch das Rennen in Katar könnte sich der WEC-Kalender zudem auch wieder über acht Rennen erstrecken - also wie in der Zeit vor Corona. 2022 bestand die WEC aus sechs Läufen. Für 2023 wird das Programm bereits auf sieben Stationen ausgebaut.

Losail wäre somit die 14. Rennstrecke, an der die zur Saison 2012 gegründete FIA WEC antreten würde. Die anderen 13 sind Sebring, Austin, Interlagos, Mexico City, Bahrain, Fuji, Shanghai, Spa-Francorchamps, Le Mans, Silverstone, Nürburgring, Portimão und Monza.