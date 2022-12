24h Le Mans 2023: Erster Blick auf das Programm

Im Jahre 2023 erleben die 24h Le Mans den 100. Geburtstag. Somit wird es rund um die Veranstaltung einige Feierlichkeiten geben. Der ACO hat nun bereits eine erste Struktur gegeben, wie die Rennwoche aussehen soll.

Die 24 Stunden von Le Mans sind einer der größten Klassiker im Motorsport. Das Event besteht aber nicht nur aus dem eigentlichen Rennen, sondern beginnt schon einige Tage früher - so auch im Jahre 2023. Denn während das Rennen am 10./11. Juni angesetzt ist, geht das Programm schon am 1. Juni los. Mitgrund dafür ist, dass Le Mans nächstes Jahr den 100. Geburtstag feiert. Zum ersten Mal wurde der Klassiker 1923 ausgetragen.

So ist für den 1. Juni die Eröffnung einer Ausstellung angesetzt, die über 60 Autos beinhalten soll, welche bereits am 24h Rennen teilgenommen haben. Ort ist das Museum an der Strecke. Am 2. und 3. Juni gibt es dann die technische Abnahme der aktuellen Rennfahrzeuge. Diese findet auf dem Place de la République in der Innenstadt von Le Mans statt.

Am 4. Juni geht es dann auf dem 13,626 Kilometer langen 'Circuit de la Sarthe' zur Sache. Dann ist der offizielle Testtag. Eine Premiere soll es dazu auch noch geben. Denn am Testtag ist erstmals auch ein Rennen der Ligier European Series angesetzt. Während am 5. Juni noch kein Programm vorgesehen ist, stehen am 6. Juni die Fans im Mittelpunkt. Es gibt eine Autogrammstunde und auch die Pit Stop Challenge, in der die Teams gegeneinander antreten und aufzeigen, wie schnell sie einen Reifenwechsel durchführen können.

Ab dem 7. Juni (das ist der Mittwoch) geht es dann richtig zur Sache. Es startet das freie Training zum 24h Rennen und auch die Qualifikation wird bereits ausgetragen. Auch die Rahmenrennserien (das sind 2023 der Porsche Carrera Cup, die Ferrari Challenge und die Road to Le Mans) werden Streckenzeit bekommen. Am Abend ist auch bereits das erste Konzert an der Strecke angesetzt.

Der Donnerstag (8. Juni) sieht dann die sogenannte Hyperpole. Hier werden die ersten acht Startplätze der einzelnen Klassen zum 24h Rennen ausgefahren. Es sind tatsächlich acht Startplätze. Bis 2022 waren nur jeweils sechs Fahrzeuge in der Hyperpole dabei.

Auch am Freitag (9. Juni) geht der Fokus wieder auf die Fans. Während am Morgen noch die Rahmenrennserien unterwegs sind, ist für den Nachmittag ein Trackwalk geplant. Am Abend soll an der Strecke dann eine große Parade mit historischen Fahrzeugen die Feierlichkeiten weiter untermauern. Nicht zu vergessen ist natürlich auch die traditionelle Fahrerparade, die im Stadtzentrum durchgeführt werden soll.

Das 24h Rennen beginnt dann am Samstag (10. Juni) um 16 Uhr. Doch auch vor dem Start gibt es einige besondere Feierlichkeiten und Shows zu bestaunen.