Legende: Hans Herrmann feiert den 95. Geburtstag

Im Jahre 1970 sorgte Hans Herrmann gemeinsam mit dem Briten Richard Attwood für den ersten Gesamtsieg von Porsche bei den 24 Stunden von Le Mans. Er bestritt aber auch 18 Rennen in der Formel 1.

Hans Herrmann ist eine der größten Legenden im deutschen Motorsport. Am 23. Februar beging «Hans im Glück» einen runden Jahrestag: Herrmann feierte den 95. Geburtstag. Der Stuttgarter war zunächst aus der Formel 1 bekannt. In der Königsklasse war er Werksfahrer von Mercedes-Benz und saß 1954 und 1955 im so spektakulären W 196. Danach zog sich die Marke mit dem Stern bekanntlich für viele Jahre aus dem Motorsport zurück. Herrmann blieb der Königsklasse aber treu und fuhr bis 1966 auch noch für Maserati, Cooper, BRM, Porsche und Brabham. Insgesamt absolvierte er 18 Grands Prix.

Im Sportwagen-Bereich ist Herrmann aber natürlich durch seine Zeit im Porsche bekannt, die sich von 1953 bis 1970 zog. Insgesamt 14 Mal bestritt er die 24 Stunden von Le Mans. Highlight war dabei natürlich das Rennen im Jahre 1970. Im Porsche 917 K holte er gemeinsam mit Richard «Dick» Attwood den ersten Gesamtsieg für die schwäbische Marke beim großen Langstrecken-Klassiker an der französischen Sarthe. Das von Porsche Salzburg eingesetzte Fahrzeug mit seiner rotweißen Lackierung ist seitdem weltbekannt.

Auch bei den 12h Sebring konnte sich Herrmann in die Siegeslisten eintragen. 1960 und 1968 stand er in Florida ganz oben auf dem Podest – beide Male natürlich in einem Porsche. 1968 holte er zudem den Sieg bei den 24h von Daytona.

Nach dem Triumph 1970 in Le Mans beendete er seine Karriere als Rennfahrer und kam somit einem Wunsch seiner Frau Magdalena nach. Seitdem ist er regelmäßig bei Oldtimerveranstaltungen anzutreffen und pilotiert dabei historische Rennwagen. Gratulation zum runden Geburtstag und mögen noch viele weitere hinzukommen.