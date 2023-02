Pescarolo Sport will 2024 Peugeot Hypercar einsetzen

Team aus Frankreich möchte im kommenden Jahr in der Sportwagen-WM (FIA WEC) mit dabei sein und einen Peugeot 9X8 aufbieten. Le Mans-Legende Henri Pescarolo hat mit dem Projekt jedoch nichts zu tun.

Wird es in der Saison 2024 einen privaten Peugeot 9X8 in der FIA WEC geben? Ausgeschlossen ist das nicht. Denn ein Team mit dem bekannten Namen «Pescarolo Sport» hat seine Intension verkündet, im kommenden Jahr mit dem Peugeot Hypercar in der WM antreten zu wollen.

«Pescarolo Sport hat Peugeot Sport als Hersteller für sein WEC Hypercar-Programm 2024 ausgewählt und ist in wichtige Verhandlungen mit wesentlichen Partnern im Hinblick auf die Finanzierung der Saison eingetreten», hat das Team verlauten lassen. Peugeot hat mittlerweile erklärt, dass es eine Anfrage seitens Pescarolo Sport gäbe und dass unter Umständen auch ein Fahrzeug bereit gestellt werden könnte

Le Mans-Legende Herni Pescaolo hat mit dem Team «Pescarolo Sport» aber nichts mehr zu tun. Er hat den Rennstall Ende der 2000er Jahre abgegeben. Über einige Umwege ist Jocelyn Pedrono vor einigen Jahren an die Namensrechte für «Pescarolo Sport» gekommen. Er steht nun hinter dem angedachten WEC-Projekt.

Zu seinem Aufgebot zählt auch der Rennfahrer Bruce Jouanny. Der 44-Jährige kümmert sich um die Entwicklung des sportlichen Programms von Pescarolo Sport. Tatsächlich schließt sich hier sogar ein Kreis. Denn Jouanny trat 2009 für Pescarolo Sport bei den 24h Le Mans als Pilot an - damals im offenen Pescarolo 01. Gemeinsam mit Christophe Tinseau und João Barbosa kam er auf Platz acht in der Gesamtwertung.

2009 hatte Pescarolo Sport schon einmal einen Peugeot in Le Mans eingesetzt. Dabei handelte es sich um einen Peugeot 908 HDi FAP – also den Boliden mit dem großen 5.5 Liter V12-Diesel. Das Auto kam in der Qualifikation auf Platz vier und schied im Rennen vorzeitig aus.