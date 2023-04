Peugeot 9X8 mit neuem Design bei den 24h Le Mans 2023

Der spanische Designer J.Demsky hat sich um das Aussehen der beiden Peugeot 9X8 bemüht. Die Fahrzeuge werden für die 100. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans eine andere Beklebung bekommen.

In der FIA WEC steht Ende April der dritte Saisonlauf 2023 in Spa-Francorchamps auf der Agenda. Danach steigt Mitte Juni mit den 24 Stunden von Le Mans das ganz große Highlight. Peugeot hat sich für den Klassiker an der französischen Sarthe etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Denn die beiden 9X8 werden in einer speziellen Beklebung in Le Mans antreten, die der spanische DesignerJ.Demsky entworfen hat.

Das Aussehen der 9x8 wurde nun auf der Mailänder Design Woche vorgestellt. Auch die Overalls und die Helme der Piloten sollen im neuen Aussehen daher kommen. Gefahren werden die beiden Peugeot von Paul di Resta, Mikkel Jensen und Jean-Eric Vergne sowie von Loic Duval, Gustavo Menezes und Nico Müller.

Peugeot hatte sich beim letzten Saisonlauf in Portimão stark verbessert präsentiert und konnte einen fünften Platz feiern.