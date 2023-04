6h Portimão: Weitere Stimmen vom zweiten WEC-Lauf

Toyota gewann auch das zweite Saisonrennen 2023 der FIA WEC in Portimão. Auch Ferrari und Porsche konnten auf das Podium steigen. Das sagen die Piloten zum Renngeschehen an der portugiesischen Algarve.

Die FIA WEC steht in der Saison 2023 ganz klar im Zeichen von Toyota. Die Japaner konnten in Portimão bereits den zweiten Triumph einfahren. Beim Rennen an der Algarve siegte der GR010 Hybrid Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley. Der zweite Toyota hatte Probleme mit einem FIA-Sensor. Auch bei Ferrari und Porsche gab es mit jeweils einem Auto technische Probleme. Hier nun weitere Stimmen zum Rennen in Portimão.

Ryo Hirakawa - Sieger im Toyota GR010 Hybrid

«Das Team hat einen perfekten Job gemacht und ich freue mich sehr über diesen Sieg heute. Unser Auto fühlte sich gut an und es war sehr befriedigend, zum ersten Mal in dieser Saison zu gewinnen, nachdem wir es in Sebring um zwei Sekunden verpasst hatten. Als ich meinen Stint begann, lagen wir bereits in Führung, aber ich schaffte es, einen größeren Abstand zum Ferrari aufzubauen. Es war nicht einfach, das Rennen auf so einer kurzen Strecke mit dem Verkehr zu bewältigen. Ich musste scharf bleiben, also bin ich ziemlich zufrieden mit meiner Leistung. Ich fühle mich schlecht für Auto Nr. 7, das das ganze Wochenende über konkurrenzfähig war. Spa kommt sehr bald und wir werden versuchen, als Team noch stärker zurückzukommen.»

Nicklas Nielsen - Platz zwei im Ferrari 499P

«Wir sind erfreut. Wir haben hier in Portimão ein sehr positives Ergebnis erzielt und gegenüber dem ersten Rennen in Sebring einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Wir hatten im Rennen auch Glück, als einer der beiden Toyotas ein Problem hatte und haben zu diesem Zeitpunkt unser Bestes gegeben und den zweiten Platz gefestigt. Jetzt ist es das Ziel, diesen Weg bei den 6 Stunden von Spa fortzusetzen, einem Rennen, das sowohl schön als auch kompliziert sein wird.»

Kévin Estre - Platz drei im Porsche 963

«Diese Podiumsplatzierung ist richtig cool. Das war ein hartes Stück Arbeit! Unsere Mechaniker haben viele kurze Nächte gehabt. Der dritte Platz ist die Belohnung dafür. Er fühlt sich wirklich wie ein Sieg an. Aber wir müssen dennoch das Auto weiterentwickeln und verbessern. Und wir müssen auch künftig fehlerfrei bleiben.»

Alex Lynn - Platz vier im Cadillac V-Series.R

«Von meiner Seite aus war es ein wirklich solider Tag für uns im Nr. 2 Cadillac V-Series.R. Wir hatten Pech mit dem Safety Car, das uns das Podium gekostet hat, aber das Auto war wirklich schnell und wir lernen einfach immer mehr dazu. Ein großes Dankeschön an meine Teamkollegen Richard und Earl für einige Superstar-Fahrten, und ich freue mich auf das nächste Rennen.»

Loic Duval - Platz fünf im Peugeot 9X8

«Insgesamt müssen wir sagen, dass es ein positives Rennen war. Ich denke strategisch haben wir mit der #94 das Beste draus gemacht. Nico hat am Anfang einen tollen Job gemacht, Gustavo auch, der während seines zweiten Stints mit einem FIA-Drehmomentsensor einige Probleme hatte, sodass wir nicht die Leistung hatten, die wir wollten - und wir mussten in verschiedenen Modi fahren. Dann wurde es immer schlimmer, denn ich musste so zwei Stints fahren. Es war mental sehr schwierig, wenn man weiß, dass man nichts tun kann. Wir haben weiter gekämpft und am Ende kamen wird auf P5. Das ist eine schöne Belohnung für das Team, ein gewaltiger Schritt nach vorne in Bezug auf Sebring. Auf dieses Ergebnis sollten alle stolz sein, und wir müssen einfach weitermachen.»