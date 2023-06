24h Le Mans: Regen und viele Zwischenfälle am Abend 10.06.2023 - 20:10 Von Oliver Müller

© LAT Heck des Peugeot 9X8 beim Tanken

Peugeot führt überraschenderweise die 24 Stunden von Le Mans am Abend an. Das liegt aber auch daran, dass das Rennen noch nicht richtig in Schwung gekommen ist und wenig unter Vollspeed läuft. So steht es in Le Mans.