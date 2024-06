24h Le Mans 2024: Toyota führt am Morgen das Feld an 16.06.2024 - 06:53 Von Oliver Müller

© Toyota Der Toyota GR010 Hybird in Le Mans

Der GR010 Hybrid von Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley liegt beim Klassiker in Le Mans an der Spitze. Dicht dahinter fährt der von Pole-Position gestartete Porsche 963. So steht es in Le Mans.