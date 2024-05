Winkelhock: „Natürlich die nötige Portion Glück“

Seinen vierten Gesamtsieg beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring jagt in diesem Jahr SCHERER SPORT PHX-Pilot Markus Winkelhock. Zudem geht es für die Mannschaft um den siebten Gesamtsieg in der Eifel.

Mit drei Gesamtsiegen ist Markus Winkelhock der erfolgreichste Pilot im aktuellen Feld der 24h Nürburgring. In einem SCHERER SPORT PHX Audi, den er sich mit Frédéric Vervisch, Christopher Haase und Ricardo Feller teilt, jagt er seinen vierten Gesamtsieg. «Natürlich darf man auch nie den Respekt vor der Nordschleife verlieren, sonst geht es schief. Ich muss allerdings sagen, dass es sicherlich der falsche Ansatz wäre, nur auf Sieg zu fahren. Natürlich strebe ich meinen vierten Gesamtsieg bei diesem Rennen an – aber sicherlich nicht um jeden Preis», so der Routinier.

«Der Schlüssel zum Sieg ist auf dieser Strecke ein Mix aus vielen Faktoren: Du brauchst zunächst einmal ein gutes Team und ein starkes Fahrer-Line-up. Sehr wichtig ist auch die passende BoP, gute Reifen und natürlich die nötige Portion Glück», weiß Winkelhock mit seiner Erfahrung. «Du musst darüber hinaus immer mit Vollgas pushen, denn einer kommt immer durch.»

«Bei solchen Wetter-Verhältnissen wie sie diesmal vorhergesagt sind kannst du nicht sagen wir gehen save durch die Regenphasen und nehmen etwas Tempo raus – das funktioniert nicht», so Winkelhock. Nach zwei trockenen Jahren deutet es sich an, dass die diesjährige Ausgabe des 24h-Klassikers wieder eine Regenschlacht mit wechselnden Witterungsbedingungen wird.

In diesem Jahr geht es auch um den Ausgleich in der Meuspather Stadtmeisterschaft. Während Manthey Racing bislang sieben Gesamtsiege einfahren konnte, hat der Audi-Rennstall bislang sechs. SCHERER SPORT PHX «Ein Sieg in diesem Jahr wäre natürlich auch deshalb ein toller Erfolg, da wir mit unserem Team SCHERER SPORT PHX (früher Phoenix-Racing) im internen Kampf mit Manthey um die meisten Gesamtsiege hier auf der Nürburgring-Nordschleife noch im Hintertreffen liegen. Manthey hat bislang sieben Mal hier gewonnen – wir dagegen nur sechs Mal. Wir könnten also dieses Jahr mit einem Sieg 7:7 gleichziehen. Aber das wird natürlich sehr schwierig, denn es gibt nicht nur dieses Jahr eine ganze Reihe siegfähiger Teams. In Punkto Wetter macht es mehr Spaß im Trockenen die Nordschleife zu umrunden, deshalb hoffe ich, dass die Regenfälle nicht allzu sehr das Renngeschehen beeinflussen.»