Motorsport für den guten Zweck auf dem Nürburgring 23.02.2025 - 12:36 Von Jonas Plümer

© 24h Nürburgring//Gruppe C Photography Einer der Publikumslieblings beim 24h-Rennen: Der VW Beetle RSR

Seit vielen Jahren nennt das Team White Angel for Fly and Help als erstes beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. So auch in diesem Jahr. Mit ihrem VW Beetle RSR geht das Team erneut für den guten Zweck an den Start.