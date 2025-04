équipe vitesse kehrt zu 24h Nürburgring zurück

Die équipe vitesse kehrt in diesem Jahr zum 24h-Rennen auf den Nürburgring zurück. Das Familienteam bringt einen Audi R8 LMS GT3 an den Start, welcher von vier schnellen Gentlemanpiloten gesteuert wird.

Die équipe vitesse kehrt in diesem Jahr zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring zurück. Der Familienrennstall aus Waldlaubersheim wird mit ihrem mittlerweile legendären Audi R8 LMS GT3 – welcher 2024 die Schallmauer von 100.000 Kilometern durchbrach – an den Start gehen. Letztmalig ging das Team 2022 mit einem eigenen Auto bei dem Traditionsrennen an den Start und belegte Rang 14 in der Gesamtwertung und einen starken fünften Rang in der SP9 Pro-Am-Klasse.

Für den zweiten Start beim Langstreckenklassiker in der Eifel wird das Team rund um Teamchefin Jil Herbst in der SP9 Am-Klasse starten. Gesteuert wird das Fahrzeug von den beiden Stammfahrern Michael Heimrich und Nordschleifen-Routinier Arno Klasen, letzterer ist seit dem ersten Einsatz des Fahrzeugs durch die équipe vitesse im Jahr 2019 bei jedem Rennen am Start – auch 2025 werden sie gemeinsam alle zehn Läufe der Nürburgring Langstrecken-Serie bestreiten. An ihrer Seite werden Lorenzo Rocco di Torrepadula sowie Neuzugang Eric Ullström, der die ersten Erfahrungen in einem GT3-Fahrzeug im Februar bei Testfahrten im portugiesischen Portimão sammeln konnte, an den Start gehen. «Für mich ist das die absolute Traumbesetzung. Besser geht es nicht!», so Arno Klasen voller Vorfreude auf den Start beim 24h-Rennen.

«Never change a winning team! Michael und Arno haben im Vorjahr mit der Hilfe von Lorenzo eine erfolgreiche Saison in der NLS gehabt und insgesamt drei Titel gewinnen können. Dazu hat sich Eric perfekt in das Team eingefunden, so dass wir ein starkes Am-Quartett haben. Für uns wird es der zweite Start unter dem Namen équipe vitesse beim 24h-Rennen und wir freuen uns bereits jetzt sehr auf das Rennen, auch wenn wir wissen, dass es kein einfaches Unterfangen wird», so Teamchefin Jil Herbst über den Start der équipe vitesse beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

Bis zum Rennen, welches in diesem Jahr am Fronleichnam-Wochenende vom 19. Juni bis zum 22. Juni stattfindet, wird das Team an allen Läufen der Nürburgring Langstrecken-Serie teilnehmen und auch die beiden Rennen der ADAC 24h Qualifiers, die auch in diesem Jahr zur NLS-Meisterschaft zählen, bestreiten. Der Saisonauftakt in der NLS endete für das Team nach einem klassischen Rennunfall vorzeitig, es war der erste vorzeitige Ausfall des Teams auf der Nordschleife seit 2021. «Wir arbeiten bereits jetzt mit Hochdruck daran das Fahrzeug zu reparieren und werden Ende April zu NLS2 wieder an den Start gehen. Bei dem Unfall blieb das Chassis unbeschädigt, so dass unser Dauerläufer weiter fleißig Kilometer sammeln wird», verspricht Jil Herbst.

Für die engagierte Teamchefin, die vor kurzem ihrem 30. Geburtstag gefeiert hat, wird es zudem ein besonderes Rennen sein. «Ich werde mit 30 an meinem 31. 24h-Rennen auf dem Nürburgring sein», lacht Jil Herbst. «Bereits als Kind habe ich dabei einige Helfertätigkeiten übernommen und bin seitdem bei jeder Ausgabe des Rennens gewesen und war nur einmal davon als reiner Zuschauer vor Ort. Letztes Jahr bin ich zum Beispiel beim Goodyear-Reifendienst tätig gewesen. Dass wir jetzt in diesem Jahr wieder mit unserem eigenem Auto an den Start gehen werden, freut mich besonders!»

Bei der diesjährigen Austragung des Langstreckenklassikers wird erneut mit einer beeindruckenden Besucherkulisse in der Eifel gerechnet. Das Rennen wird zudem bei NITRO im deutschen Free-TV übertragen. Zusätzlich können Fans das Rennen im offiziellen Livestream verfolgen.

