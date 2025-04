Engstler Motorsport bestätigt zweiten Fahrer

Emil Gjerdrum steigt aus der ADAC GT4 Germany in das ADAC GT Masters auf. Der Norweger wird für das LIQUI MOLY Team Engstler einen Lamborghini Huracán GT3 pilotieren. Erfüllung eines Kindheitstraums.

Gjerdrum, der 2024 einen Titel in der GT4 Winter Series gewann, steigt damit nach zwei Jahren in der ADAC GT4 Germany in das ADAC GT Masters auf. In den vergangenen zwei Jahren fuhr er für Mücke Motorsport und die CV Performance Group in der Rennserie, seine beste Platzierung war ein 19. Rang in der Gesamtwertung.

«Dies ist ein großer Meilenstein für mich, in die GT3-Klasse aufzusteigen. Es ist der Erfüllung eines wahren Kindheitstraums. Dass ich in der „Road to DTM“-Leiter treu bleibe und im selben Fahrerlager weitermache, in dem ich die letzten Jahre verbracht habe, macht dies noch spezieller», so Gjerdrum auf Instagram.

Das LIQUI MOLY Team Engstler gab bereits bekannt, dass es in der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison zwei Lamborghini Huracán GT3 EVO2 einsetzen wird, nachdem das Team zuletzt auf Audi setzte. Als erster Pilot wurde der Pole Szymon Ladniak benannt.