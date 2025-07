Publikumsliebling startet 2026 nicht bei 24h-Rennen 29.07.2025 - 21:40 Von Jonas Plümer

© 24h Nürburgring Der selbstentwickelte VW Beetle RSR von White Angel for Fly and Help startete nur zweimal beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring

Seit 2024 war der VW Beetle RSR von White Angel for Fly and Help einer der Publikumslieblinge beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Doch nun gab das Team bekannt, dass der VW im kommenden Jahr nicht starten wird.