Zeigt Mercedes-AMG die Basis für den nächsten GT3?

Mit dem CONCEPT AMG GT TRACK SPORT hat Mercedes-AMG einen Blick auf die Arbeit an einem neuen High-Performance-Projekt erlaubt. Insider vermuten, dass das Fahrzeug die Basis für den neuen GT3 ist.

Mercedes-AMG öffnet ein weiteres spannendes Kapitel seiner Performance-Geschichte und gibt mit dem CONCEPT AMG GT TRACK SPORT einen Hinweis darauf, dass die GT-Familie noch nicht komplett ist. Das kompromisslose Konzeptfahrzeug ist ausgerichtet auf absolute fahrdynamische Höchstleistungen, um neue Maßstäbe und Bestzeiten zu setzen.

Mit einem ersten Teaser des CONCEPT AMG GT TRACK SPORT gewährt Mercedes-AMG nun einen exklusiven Einblick in die Entwicklungswerkstatt in Affalterbach. Hier wird am getarnten High-Performance-Projekt noch an den letzten Details gearbeitet, bevor es sich bald auf den Teststrecken beweisen muss. Mit dem neuen Konzeptfahrzeug demonstriert Mercedes-AMG seine hohe Expertise als Sportwagenhersteller und gibt einen Ausblick auf eine mögliche Erweiterung der GT-Baureihe mit V8-Motor. Die zweite Generation des zweitürigen AMG GT wurde 2023 präsentiert, seitdem wächst die Sportwagenfamilie stetig an.

Viele Insider vermuten, dass das neue High-Performance-Projekt die Basis des neuen GT3-Bolidens von Mercedes-AMG sein wird, welcher vermutlich 2027 sein Renndebüt feiern wird. In Kürze sollen die ersten Rollouts stattfinden, während 2026 ein reines Testjahr mit dem Fahrzeug werden soll.