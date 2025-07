Neue Rennserie: Radical Cup Europe startet 2026

Mit dem Radical Cup Europe wird es 2026 eine neue Rennserie für Sportwagen geben. Startberechtigt sind ausschließlich die kleinen, wendigen und schnellen Sportwagen von Radical. Start im Rahmenprogramm der 24H Series.

Radical Motorsport, ein führender britischer Rennwagenhersteller, hat eine mehrjährige Partnerschaft mit Creventic, dem Veranstalter der 24H Series, bekanntgegeben, um das erfolgreiche Meisterschaftsformat von Radical zurück auf das europäische Festland zu bringen.

Radical Motorsport war zuvor mit der Radical European Masters, die von 2008 bis 2018 stattfand und viele der besten Rennstrecken Europas wie Silverstone, Spa und Monza besuchte, auf dem Kontinent erfolgreich. Seitdem konzentrierte sich Radical Motorsport auf die Stärkung seines Kerngeschäfts und den Ausbau seines 35 Händler starken Netzwerks. Infolgedessen ist das Netzwerk der Radical Cup-Markenpokal-Serien weltweit auf elf nationale Meisterschaften, fünf regionale Serien und eine erfolgreiche kontinentale Meisterschaft mit dem Radical Cup North America angewachsen – einer regelmäßigen Rahmenserie der IndyCar-Meisterschaft in den USA.

«Unser Ziel ist es, den Erfolg unserer bestehenden kontinentalen Serie, der Radical Cup North America, zu wiederholen, die von fünf regionalen Radical Cup-Serien auf dem gesamten Kontinent gespeist wird und oft mehr als 30 Radicals am Start hat. Mit der Unterstützung unseres europäischen Händlernetzwerks glauben wir, dass die Infrastruktur vorhanden ist, um mit dem Radical Cup Europe eine zweite kontinentale Meisterschaft einzuführen. Die Zusammenarbeit mit Creventic verschafft uns Zugang zu sensationellen Rennstrecken und ermöglicht es uns, den Radical Cup Europe ab 2026 mit der Professionalität, der Paddock-Atmosphäre und dem Kalender zu etablieren, die unseren Ambitionen entsprechen», so Dan Redpath, Chief Commercial Officer, Radical Motorsport.

Der neue Radical Cup Europe wird 2026 über fünf Rennwochenenden ausgetragen, beginnend in Italien in Mugello und endend in Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Die weiteren Termine werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Jedes Rennwochenende richtet sich an Besitzer des meistverkauften Radical SR3 sowie an eine Klasse für den turbogeladenen SR10, der sich auf einigen der besten Rennstrecken Europas austoben kann. Mit zwei Langstreckenrennen, Trainings- und Qualifikationsläufen sowie der Möglichkeit, an den Tagen vor jeder Veranstaltung an den neuen Track Days von Creventic teilzunehmen, die ausschließlich Rennwagen vorbehalten sind, wird es jede Menge Zeit auf der Strecke geben. Abseits der Strecke können die Radical-Rennfahrer und Gäste die erstklassige Hospitality-Lounge von Creventic genießen und die Atmosphäre im Fahrerlager der 24H Series auf sich wirken lassen.

«Wir freuen uns sehr, Radical Motorsport ab 2026 im Fahrerlager der 24H Series begrüßen zu dürfen. Der Radical Cup bringt eine leidenschaftliche Community, spannende Rennen und einen wirklich professionellen Betrieb mit sich, der perfekt zu den Werten von Creventic passt. Diese Partnerschaft verleiht unseren Rennwochenenden noch mehr Tiefe, und wir freuen uns darauf, die Radical-Starterfelder auf einigen der legendärsten Rennstrecken Europas wachsen zu sehen», erklärt Luc Breukers, Commercial Manager, Creventic.