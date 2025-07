GT World Challenge Europe gastiert weiter in Misano

Die internationalen GT-Asse der GT World Challenge Europe sorgen weiterhin in Misano für Action

Jährlich ist das Rennen in Misano eines der Highlights des GT World Challenge Europe Sprint Cup. Wenig überraschend wurde daher der Vertrag um mehrere Jahre verlängert. Veranstaltung 2026 erneut im Juli.

Die GT World Challenge powered by AWS wird ihre langjährige Beziehung zum Misano World Circuit fortsetzen. Die SRO Motorsports Group und Santa Monica SpA haben bestätigt, dass die Veranstaltung Teil des Kalenders für 2026 sein wird, während die Weichen für eine mehrjährige Verlängerung gestellt wurden.

Stéphane Ratel, Gründer und CEO der SRO Motorsports Group: «Ich freue mich sehr, dass die SRO Motorsports Group ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Misano World Circuit fortsetzen wird, der seit mehr als einem Jahrzehnt ein Eckpfeiler unseres Sprint Cup-Kalenders ist. Die Veranstaltung ist dank der hohen Wertschätzung, die der Austragungsort bei Teams und Fans gleichermaßen genießt, ein voller Erfolg, und ich bin sicher, dass sie sich über diese neue Vereinbarung besonders freuen werden. Ich freue mich auf viele weitere unvergessliche Rennwochenenden in Misano.»

Andrea Albani, Geschäftsführer des Misano World Circuit: «Die GT World Challenge powered by AWS ist die wichtigste Motorsportveranstaltung, die wir auf der Rennstrecke ausrichten. Im Laufe der Jahre hat sie uns ermöglicht, zu wachsen und uns als Maßstab in der GT-Rennszene zu positionieren. Das Format passt perfekt zu unserer Philosophie, eine Verbindung zur Region herzustellen und dem Publikum immer intensivere Erlebnisse zu bieten. In den kommenden Jahren werden wir daran arbeiten, diese Veranstaltung weiter auszubauen und noch spektakulärer zu gestalten.»

Die Veranstaltung, die 2015 zum ersten Mal stattfand, hat erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf die Region. Laut einer Trademark-Studie zu Veranstaltungen im Kalender des Misano World Circuit generierte die Ausgabe 2024 einen wirtschaftlichen Effekt von über 5,5 Millionen Euro.

Die Veranstaltung an der Adriaküste wird, wie in diesem Jahr, Mitte Juli stattfinden. Somit bietet sich das Rennwochenende erneut für Urlauber an, die einen Besuch bei der führenden europäischen GT-Serie mit einem Urlaub rund um Rimini und Misano verbinden. Den kompletten 2026er Rennkalender der GT World Challenge Europe hat SPEEDWEEK aufbereitet.