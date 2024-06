Timo Glock kehrt in Porsche Mobil 1 Supercup zurück

Auf dem Red Bull Ring wird Timo Glock erneut im Porsche Mobil 1 Supercup starten. Der ehemalige Formel 1- und DTM-Pilot wird dabei das VIP-Fahrzeug steuern. Bereits im Vorjahr konnte Glock überzeugen.

Drei Mal schon hat Timo Glock im Porsche Mobil 1 Supercup ins Lenkrad des VIP-Neunelfers gegriffen. Am kommenden Wochenende nimmt der frühere Formel-1-Pilot und heutige TV-Kommentator diese Herausforderung erneut an: Der 42 Jahre alte Hesse startet als Gastfahrer beim dritten Saisonrennen, das auf dem Red-Bull-Ring im Rahmen des Großen Preis von Österreich stattfindet.

Bei seinem letzten Gastauftritt im Porsche Mobil 1 Supercup begeisterte Timo Glock beim Saisonfinale 2023 im italienischen Imola mit intelligenter Rennstrategie und cleveren Überholmanövern. In einem turbulenten Rennen verbesserte er sich um 17 Positionen. „Ich freue mich wieder auf packende Duelle in einer der spannendsten Rennserien der Welt“, blickt er auf seinen nächsten Einsatz am Lenkrad des 375 kW (510 PS) starken Porsche 911 GT3 Cup voraus.

Auf der Formel-1-Rennstrecke in der Steiermark geht außerdem der Zweikampf zwischen dem Niederländer Larry ten Voorde und dem Engländer Harry King um die Tabellenspitze in die nächste Runde. Ten Voorde, der für die französische Mannschaft Schumacher CLRT antritt, gewann die bisherigen Saisonläufe in Imola und in Monte-Carlo. «Ich mag den Red-Bull-Ring, eine tolle und sehr anspruchsvolle Strecke», schaut Ten Voorde voraus.

Bereits zwei Mal kam King in der laufenden Saison als Zweiter ins Ziel. «Auf dem Red-Bull-Ring will ich endlich den ersten Saisonsieg einfahren», hat sich der 23-Jährige für das Heimspiel seines Teams BWT Lechner Racing vorgenommen.

Auf das Ende seiner Pechsträhne hofft Porsche-Junior Alessandro Ghiretti, der wie Ten Voorde für Schumacher CLRT fährt. Der 22 Jahre alte Franzose führt aktuell die Gesamtwertungen sowohl im Porsche Carrera Cup France als auch im Porsche Carrera Cup Asia an. Im Supercup hat der Rookie-Champion der zurückliegenden Saison noch Anlaufschwierigkeiten: Auch aufgrund eines Ausfalls beim Saisonauftakt im italienischen Imola belegt er vor dem Spielberg-Rennen nur den zehnten Gesamtrang. «Ich bin sehr gut vorbereitet und zuversichtlich, dass es auf dem Red-Bull-Ring besser läuft», bleibt Ghiretti optimistisch.

Um die Nachfolge von Ghiretti als Rookie-Champion bewerben sich insgesamt zwölf Supercup-Neulinge. Spitzenreiter dieser Gruppe ist Kas Haverkort, der für Uniserver by Team GP Elite antritt. Der 20 Jahre alte Niederländer, der erst zu Saisonbeginn aus dem Formelsport in den Porsche 911 GT3 Cup wechselte, belegt außerdem die fünfte Position der Gesamtwertung.

«Ich freue mich, dass wir Timo Glock von einem weiteren Gaststart überzeugen konnten: Es gehört selbst für einen ehemaligen Formel-1-Fahrer schon eine Menge Selbstbewusstsein dazu, sich mit den besten Markenpokal-Spezialisten im Supercup zu messen. Sein starker Auftritt bei unserem Saisonfinale 2023 hat gezeigt, dass Timo nichts von seinem Ehrgeiz verloren hat. Gespannt bin ich auch darauf, ob die Rookies an ihre sehr guten Leistungen bei den beiden zurückliegenden Rennen anknüpfen können», wirft Oliver Schwab, Projektleiter Porsche Mobil 1 Supercup, einen Blick voraus auf das Wochenende am Red-Bull-Ring.