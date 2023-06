Umstrukturierungen in Nürburgring Langstrecken-Serie

Unruhe in der Eifel - steuert in die Nürburgring Langstrecken-Serie nun in ruhigere Gewässer?

Das geplante neue Nürburgring Langstrecken-Serie-Konstrukt der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG sowie des AvD ist vom Tisch. Die Nürburgring Holding GmbH steigt aus der VLN VV GmbH & Co. KG aus.

Die Nürburgring Holding GmbH – alleinige Eigentümerin der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG als Betreiberin der Rennstrecke – steigt zum 31. Dezember 2023 aus der VLN VV GmbH & Co. KG aus. Damit findet die Nürburgring Langstrecken-Serie ab 2024 wieder unter der alleinigen Leitung der VLN Sport GmbH & Co. KG statt.

Die Mehrheit der in der VLN Sport vertretenen Gesellschafter hat sich dazu entschieden, die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) in Eigenregie weiterzuentwickeln. Vorausgegangen war eine Forderung der Nürburgring Holding GmbH unter Beteiligung des Automobilclubs von Deutschland (AvD), eine neue Gesellschaft zu gründen oder die Gesellschaftsstruktur der VLN VV zu ändern. Das neue Konstrukt sollte ab 2024 als Ausrichter einer neu strukturierten NLS fungieren.

Die VLN Sport – als Zusammenschluss der VLN-Clubs – hat sich gegen diese Forderung der Nürburgring Holding ausgesprochen, um ihre Mitspracherechte zu wahren und weiterhin die strategische Weiterentwicklung ihrer traditionsreichen Rennserie mitzugestalten. Die VLN Sport setzt aber weiterhin auf die gewohnt professionelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Betreiberin der Rennstrecke.

«Es ist nicht im Sinne unserer Gesellschafter, das Ruder der Serie, die sie in den vergangenen 47 Jahren mit jeder Menge Enthusiasmus und Herzblut aufgebaut haben, vollständig aus der Hand zu geben», sagt Mike Jäger, Geschäftsführer der VLN Sport. «Vielmehr sehen wir unsere Zukunft darin, die Serie künftig wieder unter eigener Regie durchzuführen, wie es bereits erfolgreich bis einschließlich 2016 der Fall gewesen ist.»

Die Fortsetzung der Nürburgring Langstrecken-Serie unter der alleinigen Ägide der VLN Sport soll im engen Schulterschluss mit den Stakeholdern des Langenstreckenmotorsports auf der Nürburgring Nordschleife erfolgen. «Wir werden in Kürze Details unserer Pläne für die Saison 2024 bekanntgeben», setzt Jäger fort. «So viel können wir aber schon verraten: Es soll sich für Teilnehmer und Fans nicht viel ändern. Wir haben nach der Umstrukturierung innerhalb der VLN Sport über den Winter bereits wichtige Weichen für die Zukunft gestellt, die bei unseren Kunden – den Teilnehmern – auf viel positives Feedback gestoßen sind. Diesen Weg wollen wir konsequent im Sinne unserer Kunden und Fans weitergehen.»

Die NLS wird seit 2017 von der VLN VV GmbH & Co. KG veranstaltet und vermarktet und der VLN Sport GmbH & Co. KG sportlich ausgerichtet. Gesellschafter der VLN VV GmbH & Co. KG sind die Nürburgring Holding GmbH zu 60 Prozent und die VLN Sport GmbH & Co. KG zu 40 Prozent. Die Gesellschafter der VLN Sport GmbH & Co. KG sind zu gleichen Teilen die die neun Rennen der NLS betreuenden VLN-Clubs: ADAC-Westfalen e.V., Renngemeinschaft Düren e.V. DMV, MSC Adenau e.V. im ADAC, Rheydter Club fü Motorsport e.V. DMV, MSC Ruhr-Blitz Bochum e.V. im ADAC, AC Altkreis Schwelm e.V. im ADAC, Dortmunder Motorsport Club e.V. im ADAC, MSC Sinzig e.V. im ADAC und MSC Münster e.V. DMV.