24h Spa: 71 GT3-Boliden auf Ardennenachterbahn

Die GT World Challenge Europe hat die überarbeitete Teilnehmerliste für die 24h Spa veröffentlicht. 71 GT3-Fahrzeuge werden auf der Ardennenachterbahn in den Langstreckenklassiker starten.

Ein bemerkenswertes Feld von 71 GT3-Autos wird das diesjährige CrowdStrike 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps in Angriff nehmen und verspricht ein unvergleichliches Wettbewerbsniveau, während die legendäre Veranstaltung ihre 75. Ausgabe feiert.

Somit sinkt die Fahrzeuganzahl im Vergleich zu der im März präsentierten Fahrzeuganzahl um einen Boliden. Walkenhorst Motorsport hat den zweiten BMW M4 GT3 zurückgezogen, während AF Corse einen Ferrari 296 GT3 zurückgezogen hat. Im Gegenzug setzt SCHERER SPORT PHX einen weiteren Audi R8 LMS GT3 beim internationalen Saisonhighlight des GT-Sports ein.

20 Fahrzeuge werden in den Ardennen in der Topklasse um den Gesamtsieg kämpfen. Jedes Team kann sich auf Profifahrer verlassen, während die Teams die Besten der Branche sind. Wer wird sich also in die Ehrenliste von Spa eintragen?

Der natürliche Ausgangspunkt ist die siegreiche Marke des letzten Jahres, Mercedes-AMG. Es ist eine große Herausforderung, den Sieg zu wiederholen, aber mit einem Quartett von Top-Besatzungen verfügt der Affalterbacher Konzern über die nötige Schlagkraft. Vorjahressieger Akkodis ASP dürfte mit seinem Flaggschiff mit der Startnummer 88 erneut stark sein, das dank des Trios Raffaele Marciello, Jules Gounon und Timur Boguslavskiy den jüngsten Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup-Lauf auf dem Circuit Paul Ricard gewann. Das Schwesterauto mit der Startnummer 87 vom Mercedes-AMG Team Akkodis ASP vereint den Sieger von 2013, Maxi Götz, mit Lorenzo Ferrari und Thomas Drouet zu einer weiteren konkurrenzfähigen Mannschaft.

Das Mercedes-AMG Team AlManar mit der Startnummer 777 hat ebenfalls das Potenzial, ganz vorne mitzufahren. Das Programm wird von der GetSpeed-Mannschaft betreut, die im vergangenen Jahr den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte. Luca Stolz führt erneut das Fahreraufgebot neben den erfahrenen AMG-Piloten Fabian Schiller und Lucas Auer an. Zusätzlich zu den Endurance Cup-Programmen für die gesamte Saison hat das Mercedes-AMG Team GruppeM Racing ein viertes Profi-Fahrzeug in die Starterliste aufgenommen. Maro Engel wechselt von seinem Stammplatz in der #777 zu seinen Werksfahrerkollegen Mikaël Grenier und Dani Juncadella, wobei letzterer nach seinem Triumph im vergangenen Jahr mit Akkodis ASP den zweiten Spa-Sieg in Folge anstrebt.

BMW reist in diesem Jahr mit einem verstärkten Aufgebot von vier Fahrzeugen an und strebt den 25. Sieg an. Der M4 GT3 sah im vergangenen Jahr in den fähigen Händen von ROWE Racing stark aus, und die erfahrene deutsche Mannschaft hat einen hervorragenden Start in die Saison 2023 hingelegt. Der zweifache Spa-Sieger Philipp Eng (2016 und 2018) führt die #98-Crew zusammen mit den Werksfahrern Marco Wittmann und Nick Yelloly an, während das junge Trio Dan Harper, Max Hesse und Neil Verhagen in der #998 versuchen wird, sich einen Namen zu machen.

Das BMW Team WRT ist ebenfalls mit zwei Fahrzeugen in der Pro-Klasse am Start. Die #32 von Dries Vanthoor, Charles Weerts und Sheldon van der Linde hat einen schwierigen Start in die Saison hinter sich, ist aber sicherlich ein potentieller Siegkandidat. Im Schwesterauto mit der Startnummer 46 wird Valentino Rossi zum zweiten Mal beim Ardennenklassiker antreten, wobei ihm die Erfahrung von Maxime Martin, dem Sieger von 2016, und Augusto Farfus, einem weiteren BMW-Werkspiloten, sehr helfen wird.

Es kommt nicht oft vor, dass ein neues Auto Spa auf Anhieb gewinnt, aber Ferrari setzt große Hoffnungen in den 296 GT3. Der zweigleisige Einsatz wird vom Markenspezialisten AF Corse geleitet, während die Fahrer alle aus der Abteilung Competizioni GT kommen. Das Team mit der Startnummer 71, bestehend aus Davide Rigon, Antonio Fuoco und Daniel Serra, belegte im vergangenen Jahr den dritten Platz und ist eines der ausgeglichensten Teams in der Startaufstellung. Im Auto mit der Startnummer 51 wird Robert Shwartzman an der Seite von zwei Spa-Experten seine ersten Erfahrungen mit dem internationalen 24-Stunden-Rennen machen: Nicklas Nielsen gewann die Veranstaltung 2021, während Alessio Rovera im vergangenen Jahr den GT3-Rundenrekord brach.

Nach einem starken Lauf mit Gesamtsiegen in den Jahren 2019 und 2020 erlebte Porsche 2022 ein schwieriges Jahr. Die Hoffnungen auf eine Rückkehr an die Spitze ruhen auf dem 911 GT3 R der neuen Generation und einem Trio von Profi-Besetzungen. Dinamic GT Huber Racing bringt mit Christian Engelhart, Ayhancan Güven und Sven Müller viel Erfahrung mit, während Rutronik Racing mit Thomas Preining, Dennis Olsen und Laurin Heinrich auf die Jugend setzt. Manthey EMA hat mit Laurens Vanthoor (2014 und 2020) und Kevin Estre (2019) sowie dem Franzosen Julien Andlauer zwei Gewinner im Team.

Lamborghini verfügt über ein überarbeitetes Modell für 2023 und hat mit dem Huracán GT3 EVO2 bereits einen Podiumsplatz im Endurance Cup errungen. Ein Erfolg in Spa ist nach wie vor schwierig zu erreichen, aber die Chancen wurden durch die Hinzunahme des Siegers von 2021, Iron Lynx, erhöht, dessen #63-Besetzung mit Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli und Jordan Pepper stark besetzt ist. Das amerikanische Team K-PAX Racing verfügt mit Marco Mapelli, Franck Perera und Sandy Mitchell ebenfalls über ein komplettes Aufgebot an Squadra Corsa-Fahrern. Es steht also außer Frage, dass Lamborghini den Speed und das Personal hat, um dieses Rennen zu gewinnen. Könnte das lange Warten endlich ein Ende haben?

Es ist nun sechs Jahre her, dass das Saintéloc Junior Team den Sieg für Audi Sport holte. Das französische Team ist nach wie vor ein starker Konkurrent, der in der Besetzung Chris Mies, Patric Niederhauser und Simon Gachet durchaus in der Lage ist, dieses Rennen zu gewinnen. Die belgische Mannschaft Comtoyou Racing ist neu bei der Veranstaltung, hat aber mit dem Sieger von 2017, Christopher Haase, und dem lokalen Experten Frédéric Vervisch unzählige Runden Erfahrung in Spa-Francorchamps, während das aufstrebende Talent Gilles Magnus eine Mannschaft vervollständigt, die man im Auge behalten sollte.

Audi Sport Tresor Orange1 ist mit Mattia Drudi, Ricardo Feller und Dennis Marschall ein weiterer Topkandidat auf den Sieg. Das Team wird in Zusammenarbeit mit Attempto Racing geführt, das vor drei Jahren nur wenige Sekunden vom Gesamtsieg entfernt war. Die einzige Frage, die sich stellt, ist die nach der Erfahrung der Fahrer: Keiner von ihnen ist neu in Spa, aber ihr Durchschnittsalter beträgt nur 24 Jahre. Mit Scherer Sport PHX geht ein weiterer Audi an den Start, der die internationalen Spitzenfahrer Nicki Thiim und Kelvin van der Linde mit dem jungen Audi Sport customer racing-Piloten Luca Engstler vereint.

McLaren vervollständigt das Aufgebot der Profi-Hersteller mit seinem aufgerüsteten 720S Evo. Das vielleicht größte Hindernis für McLaren ist ein zahlenmäßiger Nachteil, denn der einzige Teilnehmer kommt von Garage 59. Das junge Duo Benji Goethe und Nicolai Kjaergaard wird durch den Werksfahrer Marvin Kirchhöfer ergänzt und will zumindest die beste Gesamtplatzierung von McLaren in den Ardennen, den siebten Platz, erreichen. Sollten sie jedoch ihre Ziele perfekt treffen und sich als Anwärter auf den Sieg erweisen, wäre das keine große Überraschung.

In der Tat muss jede der 20 Crews, die bei den diesjährigen CrowdStrike 24 Stunden von Spa um den Ruhm kämpfen, als potenzieller Sieger betrachtet werden. Um herauszufinden, wer den großen Preis gewinnt, können die Fans die Action dank des kostenlosen Online-Streamings live verfolgen. Der Kommentar ist auf Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch auf den YouTube-Kanälen von GT World verfügbar, weitere Live-Streams sind über die Social-Media-Kanäle der Veranstaltung abrufbar.

Die überarbeitete vorläufige Teilnehmerliste könnt ihr hier einsehen.