24h Spa: SCHERER SPORT PHX attackiert Gesamtsieg

SCHERER SPORT PHX setzt kurzfristig einen Audi R8 LMS GT3 evo II mit starker Besetzung bei den 24h Spa ein und greift den Gesamtsieg an. Zudem Einsatz von chinesischem Kundenfahrzeug.

SCHERER SPORT PHX stellt sich der Herausforderung des weltweit größten GT-Rennens: Bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa (29. Juni – 2. Juli) startet der Rennstall mit einem hochkarätig besetzten Audi R8 LMS. Das Fahrertrio bei der 75. Auflage des belgischen Langstreckenklassikers bilden Audi-Sport-Fahrer Luca Engstler (23/Kempten), DTM-Star Kelvin van der Linde (27/Südafrika) und Sportwagen-Ass Nicki Thiim (34/Dänemark). Einen zweiten Audi betreut SCHERER SPORT PHX für das Kundenprojekt des Uno Racing Team.

Für den im Winter neu gegründeten Rennstall SCHERER SPORT PHX ist es nach den 24h Nürburgring das zweite 24-Stunden-Rennen innerhalb weniger Wochen. Das traditionsreiche Event wird seit 1924 ausgetragen und ist das Highlight im internationalen GT-Kalender. Mehr als 70 GT3-Fahrzeuge, die in fünf verschiedenen Klassen antreten, werden erwartet.

«Spa gehört mit Daytona, Le Mans und Nürburgring zu den großen 24-Stunden-Rennen, die man als GT-Fahrer unbedingt gewinnen möchte», so Kelvin van der Linde, Fahrer im Audi mit der Startnummer 17. «Ich stand dort schon zwei Mal auf dem Podium, aber leider hat es noch nicht für den Sieg gereicht. Das Rennen wird nicht einfach, denn das Starterfeld ist in jedem Jahr das vielleicht stärkste im GT3-Sport. Deswegen muss im Rennen alles perfekt laufen, um am Ende ein gutes Ergebnis einzufahren. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Ein Top-5-Resultat oder sogar ein Podiumsplatz ist realistisch.»

«Die Erwartungen sind klar: Mit unserem Line-up wollen wir nicht nur dabei sein», sagt Teamkollege und Spa-24h-Neuling Luca Engstler. «Ich bin beim Prolog im Schwesterauto gefahren und wir haben ein gutes Basis-Set-up gefunden, mit dem wir ins Freie Training starten können. Das Rennen wird sicher sehr hart und intensiv. Wir wollen einen guten Rhythmus finden und am Ende vorn dabei sein.»

Teamchef Ernst Moser kann bereits auf erfolgreiche Teilnahmen an den 24 Stunden von Spa zurückblicken: Mit dem Team Phoenix Racing, aus dem SCHERER SPORT PHX im vergangenen Winter hervorgegangen ist, hat er bereits 2007 und 2012 in den Ardennen gewonnen. «Wir sind optimal aufgestellt, haben mit dem Audi R8 LMS ein Topauto und wollen daher um den Gesamtsieg mitfahren“, sagt Moser. «Auch wenn wir mit der Nummer 17 nicht an den offiziellen Testfahrten teilgenommen haben, ist das kein Nachteil. Kelvin und Nicki kennen Spa von Renneinsätzen sehr gut und Luca hat dort bereits getestet. Wir haben zudem in Spa in der Vergangenheit bereits viele Daten gesammelt. Wichtig wird es sein, fehlerfrei durchzukommen. Durch die lange Boxengasse muss man strategisch immer im richtigen Moment reagieren, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Man muss immer sehr wach sein, aber auch dabei wird uns unsere Erfahrung helfen.»

SCHERER SPORT PHX setzt in Spa zusätzlich einen zweiten Audi ein. Unter der Bewerbung des Uno Racing Team startet das chinesische Quartett Adderly Fong (33), David Pun (44), Rio (21) und Xiaole He (40) im R8 LMS mit der Startnummer 16 in der Bronze-Wertung. «Wir freuen uns sehr über dieses Projekt», sagt Ernst Moser. «Die vier Fahrer haben beim Prolog Ende Mai schon Erfahrung in Spa sammeln können. Sie haben auf der für sie neuen Rennstrecke einen sehr guten Eindruck hinterlassen und sind auch auf Anhieb mit dem Auto klargekommen. Der Test war eine gelungene Generalprobe.»

Ex-Formel-1-Testfahrer Adderly Fong ist ebenfalls zuversichtlich: «Wir haben beim Prolog viel gelernt und reichlich Erfahrung gewonnen. Wir werden das erste rein chinesische Team in der Geschichte des Rennens sein. Unser Weg zum Gipfel ist steil, aber wir werden ihn erreichen. Ich freue mich auf eines der weltweit härtesten Rennen.»

«Die 24 Stunden von Spa sind das weltgrößte GT-Rennen», sagt Teamchef Christian Scherer. «Sie sind ein absolutes Highlight und wir wollten unbedingt dabei sein. Daher freuen wir uns sehr, bereits im ersten Jahr unseres Teams dort teilnehmen zu können. Mir war es immer wichtig, in Spa mit einem starken Aufgebot anzutreten. Auch wenn das Projekt mit der Startnummer 17 kurzfristig war, wollen wir gleich bei unserem Spa-Debüt ein Ausrufezeichen setzen.»