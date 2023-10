Adrenalin Motorsport zum sechsten Mal Meister

Zum sechsten Mal in Folge gewinnt Adrenalin Motorsport die Meisterschaft der Nürburgring Langstrecken-Serie. Daniel Zils, Oskar Sandberg und Philipp Leisen setzen sich mit ihrem BMW 330i durch.

Adrenalin Motorsport gewinnt auch 2023 den Titel in der Nürburgring Langstrecken-Serie. Der Rennstall aus dem hessischen Heusenstamm gewann zum sechsten Mal in Folge die Meisterschaft in der Nürburgring-Rennserie. Daniel Zils, Oskar Sandberg und Philipp Leisen fuhren im BMW 330i der Mannschaft zur Meisterschaft. In der VT2 RWD+4WD-Klasse gewann das Trio alle Saisonrennen.

Mit dem sechsten Titel ist Adrenalin Motorsport nun das erfolgreichste Team der NLS und hat Scheid Motorsport an der Spitze der Statistik abgelöst. «Ich kann mich nur wiederholen», sagt Teamchef Matthias Unger. «Von außen sieht das vielleicht manchmal ganz einfach aus, aber dieses Jahr war wirklich verdammt hart. Wir mussten uns erneut extrem anstrengen, um in der hart umkämpften Klasse VT2-R+4WD am Ende neun Klassensiege zu holen. Das war kein Spaziergang.»

Der Erfolg der Mannschaft aus Heusenstamm kommt nicht von ungefähr. «Wir hatten auch in diesem Jahr einfach das beste Paket», so der Norweger Oskar Sandberg. «Wir waren ein sauschnelles Fahrertrio, das Auto war immer perfekt, die Reifen haben immer gepasst und nicht zuletzt hat unser Team immer die richtigen Entscheidungen getroffen – das war, wie schon im Vorjahr das Geheimnis unseres Erfolgs.»

Nach sieben Siegen in den ersten sieben Rennen hatte das Adrenalin-Trio die Maximale Punkteausbeute erreicht. Danach begann das Rechnen. Das Sorg-Trio hätte noch gleichziehen können und sogar den Titel holen. «Das hatten wir natürlich immer im Hinterkopf», sagt Zils. «Aber praktisch haben wir immer nur von Rennen zu Rennen gedacht. Wir haben uns primär auf uns konzentriert und das führte am Ende zum Erfolg.»

Mit vier Titeln in der NLS zählt Leisen nun zu den erfolgreichsten Fahrern in der Geschichte der Traditionsserie. Erfolgreicher waren nur Heinz-Otto Fritzsche und Johannes Scheid mit je fünf Triumphen. Leisen blickt bereits nach vorne: «Nach der Saison ist vor der Saison. Ich würde mir wünschen, auch im kommenden Jahr mit coolen Teamkollegen wie Daniel und Oskar zusammen um Erfolge zu kämpfe.»

Einer der ersten Gratulanten war Daniel Sorg: «Ich gratuliere Matthias zum sechsten Titel. Wir haben uns bis zum Finale einen spannenden Fight geliefert. Platz zwei ist am Ende ein starkes Ergebnis für Heiko Eichenberg, Fabio Grosse und Patrik Grütter. Für uns als Team ist es am Ende Motivation, im kommenden Jahr wieder voll anzugreifen.» SRS Sorg Rennsport verzeichnete neben der Vizemeisterschaft zudem den Sieg in der Cup-3-Klasse der Porsche Endurance Trophy Nürburgring.