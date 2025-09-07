Ford Mustang GT3 Evo kommt 2026 auf den Markt

Ford bringt zur Saison 2026 einen überarbeiten Mustang GT3 in die internationale GT3-Szene. Mit dem Mustang GT3 feierte der Hersteller in diesem Jahr bereits Erfolge in internationalen und nationalen Rennserien.

Im Rahmen des FIA WEC-Rennens in Austin bestätigte Ford, dass zur Saison 2026 ein Evo-Paket des Mustang GT3 auf den Markt kommt. Obwohl die Marke keine weiteren Details bekanntgegeben hat, bestätigte sie, dass die aktualisierte Version des GT3-Fahrzeugs „für die globale Rennsaison 2026“ auf den Markt kommen soll.

Der Mustang GT3 feierte 2024 sein Renndebüt und nimmt derzeit an verschiedenen Meisterschaften auf der ganzen Welt teil. In diesem Jahr gewann das Werksteam die 24h Daytona in der GTD Pro-Klasse, zudem feierte das Haupt Racing Team den Klassensieg in der SP9 Pro-Am-Klasse beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring und feierte beim ADAC GT Masters einen Sieg auf dem Nürburgring. Finn Wiebelhaus und Salman Owega sind zudem derzeit Tabellenführer in der langjährigen GT3-Serie des ADAC.

«Ob wir nun Autos für die Rennstrecke oder für die Straße produzieren, Ford Racing ist stets bestrebt, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen», erklärte Alex Allmandinger, Global Sports Car Manager bei Ford Racing gegenüber Sportscar365. «Wir bauen weiterhin auf dem Erfolg der Mustang GT3-Plattform mit einem EVO-Paket für 2026 auf und treiben die Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung für unsere Teams und Partner voran. Während wir den 125. Jahrestag des ersten Rennsieges von Ford feiern, bleiben wir unserem Engagement für den Wettbewerb auf höchstem Niveau treu.»