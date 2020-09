Audi-Sieg im ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring

Die Vorjahreschampions Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde gewinnen das zweite Rennen des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring. Insgesamt landen drei Audi R8 LMS auf dem Podium.

Die Mission Titelverteidigung läuft auf vollen Touren: Nach Platz zwei am Vortag fuhren Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde (Rutronik Racing) beim zweiten Rennen in Hockenheim mit ihrem Audi R8 LMS zu ihrem ersten Saisonsieg. Die Meister des Vorjahres führen nun erstmals in diesem Jahr die Fahrerwertung an.

Auf den folgenden Positionen fuhren zwei weitere Audi-Duos über die Ziellinie. Max Hofer und Christopher Haase (Land Motorsport) holten Rang zwei, Rolf Ineichen und Mirko Bortolotti (Team WRT) wurden Dritte. «Ein mega Rennen und ein mega Wochenende», freute sich Sieger Kelvin van der Linde. «Hockenheim wird langsam wirklich zu einer meiner Lieblingsstrecken. In den vergangenen drei Jahren habe ich jetzt hier jeweils am Sonntag den Sieg eingefahren - einmal mit meinem Bruder Sheldon und nun zweimal mit Patric.»

Das Sonntagsrennen in Hockenheim begann turbulent. Pole-Setter Steijn Schothorst (GRT Grasser Racing Team) verteidigte zwar in den ersten Kurven die Führung, fiel jedoch im weiteren Verlauf der Startrunde auf Platz fünf zurück. Spitzenreiter war stattdessen Kelvin van der Linde, der von Startplatz sechs kommend bereits in der Parabolika-Kurve auf Rang drei lag. Vor der Spitzkehre zog der Südafrikaner aus dem Windschatten auch an Markenkollege Mirko Bortolotti und Schothorst vorbei auf Rang eins.

Auch Audi-Pilot Haase - von Startplatz vier kommend - zog noch an ihnen vorbei auf Rang zwei. Danach beruhigte sich das Geschehen auf den Spitzenpositionen. Van der Linde fuhr einen kleinen Vorsprung auf Haase und Bortolotti heraus und übergab schließlich beim Pflichtboxenstopp an Partner Patric Niederhauser. Der Schweizer kontrollierte danach das Rennen und vergrößerte den Abstand nach hinten zwischenzeitlich auf mehr als fünf Sekunden. Im Ziel betrug das Zeitpolster 4,3 Sekunden. Van der Linde und Niederhauser sicherten sich damit ihren ersten Saisonsieg und übernahmen mit 88 Punkten auch die Führung in der Gesamtwertung.

Dahinter kamen die Audi-Markenkollegen Max Hofer und Christopher Haase als Zweite ins Ziel, Rang drei ging an Rolf Ineichen und Mirko Bortolotti (Team WRT). Für beide war es das erste Podium der Saison.Mit Platz vier holten Indy Dontje und Maximilian Götz (HTP-Winward) im Mercedes-AMG GT3 Evo ihr bisher bestes Saisonergebnis. Das Duo kämpfte sich in der zweiten Rennhälfte noch an den Pole-Settern Tim Zimmermann und Steijn Schothorst GRT Grasser Racing Team) vorbei, die sich am Ende mit Platz fünf begnügen mussten.