Jonas Karklys über ADAC GT Masters-Debüt

Der Litauer Jonas Karklys wird 2023 für das Team Nordpass by Juta Racing im ADAC GT Masters starten. Der letztjährige ADAC TCR Germany-Pilot äußert sich vor dem Saisonstart freudig auf die anstehende Saison.

Das Team Nordpass by Juta Racing sorgt 2023 für einen Farbtupfer im Feld des ADAC GT Masters. Der Rennstall aus Litauen wird einen Audi R8 LMS GT3 evo II in der traditionsreichen GT3-Rennserie des ADAC – keine GT3-Meisterschaft in Deutschland existiert länger, als das seit 2007 ausgetragene GT Masters – einsetzen.

Jonas Karklys und Jonas Gelžinis werden den Audi-Boliden in der «Liga der Supersportwagen» steuern. Sowohl das Team und auch die beiden Fahrer werden damit für ein Novum in der 17. Saison des ADAC GT Masters sorgen: Noch nie gingen ein Team bzw. Piloten aus dem baltischen Land in der hochkarätigen Rennserie an den Start.

Gelžinis konnte in den vergangenen Jahren viel Erfahrung in internationalen Carrera Cups sammeln, fuhr aber auch mit dem Juta Racing Audi in der 24H Series. Zudem ist er Rekordsieger des Aurum 1006 km powered by Hankook, dem litauischen Langstreckenrennen in Palanga.

Karklys fuhr in den vergangenen zwei Jahren in der ADAC TCR Germany im Rahmenprogramm des GT Masters und schloss die 2022er Saison auf Rang vier ab. 2021 konnte er zudem einen Sieg in der Tourenwagenserie einfahren. 2019 bestritt er zudem die komplette Saison im Renault Clio Cup Central Europe, welche ebenfalls im Rahmenprogramm der ADAC-Wochenenden ausgefahren wurde. Einen weiteren Gaststarts in dem aus Deutschland organisierten Markenpokal absolvierte er 2020.

«Ich fühle mich im Umfeld der ADAC Rennserien sehr wohl, denn von der Organisation bis hin zur Nähe der Fans stimmt das Gesamtpaket. Mit dem Audi R8 LMS GT3 Evo II betrete ich Neuland, denn bisher bin ich immer nur mit Fronttrieblern gefahren. Deshalb muss ich mich nun an den Audi gewöhnen, der über einen Heckantrieb verfügt. Hierbei helfen mir aber sicherlich meine Streckenkenntnisse aus der ADAC TCR Germany, denn viele Kurse aus dem ADAC GT Masters 2023 kenne ich schon», erklärt der 33-jährige Karklys.

Mit seinem Teamkollegen Gelžinis bildet Karklys die erste litauische Fahrerpaarung in der traditionsreichen GT3-Serie des ADAC. «Für Jonas und mich ist es eine Ehre, dass wir die Farben Litauens vertreten. Es ist großartig, in solch einer starken Meisterschaft zu starten. Für mich ist das ADAC GT Masters eines der besten GT3-Formate weltweit», so Karklys weiter.

Eine Lieblingsveranstaltung hat sich der bisherige TCR-Pilot bereits ausgesucht: «Bisher habe ich am Norisring noch nie ein Rennen absolviert, deshalb blicke ich dem Stadtkurs bereits mit großer Freude entgegen.» Vom 7. Bis zum 9. Juli gastiert das ADAC GT Masters im Rahmenprogramm der DTM auf dem populären Stadtkurs in Nürnberg.

