Schon wieder Toprak – dieses Mal ist es die Realität

Der Wechsel von Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu in die MotoGP für 2026 ist in diesen Tagen das zentrale Thema. SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott fast zusammen, was dafür uns was dagegen spricht.

Vor wenigen Wochen haben wir uns erneut mit einer bekannten Geschichte beschäftigt. Wird Toprak Razgatlioglu in die MotoGP wechseln? Jetzt müssen wir uns erneut damit befassen. Es tut mir leid, aber ich werde mich nicht entschuldigen. Wir müssen auf Ereignisse reagieren, und gerade jetzt ist Toprak das Ereignis.

Zuvor hatte ich meine Zweifel an seinen Aussichten. Vor allem, weil er mit 29 Jahren im Oktober etwas spät dran ist für diesen großen Karriereschritt ist. Aber Yamaha hat diese Zweifel offenbar überwinden können und den Sprung gewagt. Der türkische Gigant der Superbike-WM kommt 2026 in die MotoGP. Endlich.

Anscheinend hatte auch er einige Zweifel zu überwinden – was Yamaha angeht. Und was den Einstieg in ein vollwertiges Werksteam angeht, was er zuvor als unerlässlich bezeichnet hatte. Stattdessen hat er bei Pramac Yamaha unterschrieben, das zwar nominell genau denselben Status hat wie das Yamaha-Werksteam… nun ja, aber nur nominell.

Toprak testete erstmals 2022 ein Yamaha MotoGP-Motorrad. Im Jahr zuvor hatte er die zweite Superbike-Meisterschaft für das Werk in Iwata gewonnen, 12 Jahre nachdem Ben Spies ihnen den ersten Titel beschert hatte. In den folgenden zwei Jahren wurde er von Bautistas Ducati auf den zweiten Platz verwiesen, wechselte dann zu BMW und gewann den ersten Titel für die deutsche Marke. Er hat gute Chancen, diesen Erfolg in diesem Jahr zu wiederholen.

In dieser Zeit sorgte er für viel Spannung und Glamour im Fahrerlager: Seine Vorliebe für spektakuläre «Stoppies» mit dem Vorderrad war der Höhepunkt seines extravaganten Fahrstils, der sich stark auf hartes Bremsen und den Kurveneingang stützt. Im Jahr 2022 war er nicht beeindruckt genug (oder eher nicht beeindruckend genug), um sofort einen Platz im Werksteam zu bekommen. Damals war Yamaha noch ganz oben mit dabei. Quartararo hatte 2021 den Titel gewonnen und war bis zur zweiten Jahreshälfte, als Pecco Bagnaia sein Ducati-Mojo fand, ein heißer Anwärter auf eine Titelverteidigung.

Die Dinge haben sich geändert, sowohl für den Fahrer als auch für das Motorrad. Yamaha (zusammen mit Honda) hat Schwierigkeiten, nicht nur ihre Motorräder, sondern ihre gesamte Rennstrategie anzupassen, um mit dem europäischen Aufschwung unter der Führung von Ducati Schritt zu halten. Einige aktuelle Ergebnisse von Quartararo deuten auf Fortschritte hin. Die drei Pole-Positions des Champions von 2021 in Jerez, Le Mans und Silverstone und vor allem sein Beinahe-Sieg auf der britischen Rennstrecke, der leider durch einen mechanischen Defekt zunichte gemacht wurde, zeugen davon. Aber ordnen Sie das bitte richtig ein, dies waren übermenschliche Leistungen eines äußerst talentierten Fahrers mit viel Grand-Prix-Erfahrung. Andere Strecken und die Schwierigkeiten anderer Fahrer (Rins, Miller und Oliveira sind alle ehemalige GP-Sieger) zeigen, dass es noch ein langer Weg ist.

Toprak hat sich also einer ziemlichen Herausforderung gestellt. Er muss nicht nur seinen Fahrstil an einen neuen Motorradtyp auf völlig unbekannten Michelin-Reifen anpassen, sondern befindet sich auch mitten in einem Entwicklungsprogramm. Ein Vorteil davon ist, dass Yamahas Position als Konzessions-Team am Ende der Tabelle umfangreiche Testfahrten ermöglicht.

Fahrer, die Erfahrung mit beiden Motorradtypen haben, warnen davor, dass die Rundenzeiten zwar manchmal nicht allzu unterschiedlich sind, es jedoch erhebliche Unterschiede zwischen einem MotoGP-Prototypen und einem seriennahen Superbike gibt – sowohl hinsichtlich der Möglichkeiten, die sie einem Fahrer bieten, als auch hinsichtlich der Anforderungen, die an sie gestellt werden.

Der größte technische Unterschied liegt, abgesehen von der höheren PS-Leistung, in dem deutlich steiferen Fahrwerk. Ein Superbike – so sagen die Fahrer – ist relativ gefügig, verträgt eine kraftvolle Fahrweise und profitiert sogar davon. Man kann es mehr herumwerfen, und es lässt einen damit davonkommen. Nicht so ein MotoGP-Motorrad. Die Fahrtechnik ist viel nuancierter und raffinierter, und die Motorräder sind viel anspruchsvoller. Um das Beste aus ihnen herauszuholen, sind mehr Feingefühl und Finesse erforderlich.

Es reicht nicht aus, nur gut darin zu sein, die Bremsen hart zu betätigen. Das soll keineswegs die Grenzen von Topraks Fähigkeiten beschreiben. Ganz im Gegenteil, und es soll ihn auch keineswegs herabsetzen. Aber er steht vor einer schweren Prüfung, und (um es nicht zu sehr zu betonen) er hat sich damit zu spät befasst. Fahrer finden es in der Regel einfacher, neue Techniken zu Beginn ihrer Karriere zu erlernen, als wenn sie sich dem Ende ihrer Karriere nähern.

Der Wechsel von Pirelli- zu Michelin-Reifen ist die andere große Hürde. Kein Geringerer als Marc Marquez hat von seiner Besorgnis über den umgekehrten Wechsel im Jahr 2027 gesprochen, wenn Pirelli das französische Unternehmen als alleiniger Reifenlieferant ablöst. Toprak hingegen ist der Einzige in der Startaufstellung, der Erfahrung mit Pirelli hat. Das könnte sich als nützlich erweisen.

Er wird jede Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Aber wenn alles gut läuft, hat er die Chance zu beweisen, dass er nicht nur ein guter Serienmotorrad-Rennfahrer ist, sondern einer der ganz Großen.