Schnitzelalm Racing debütiert im ADAC GT Masters

Beim ADAC GT Masters auf dem Nürburgring debütiert Schnitzelalm Racing. Das Team wird einen Mercedes-AMG GT3 einsetzen. Die beiden Youngster Marcel Marchewicz und Colin Caresani steuern diesen.

Beim Gastspiel im Rahmen des Truck GP wächst das Starterfeld im ADAC GT Masters an. Schnitzelalm Racing feiert auf dem Nürburgring sein Debüt in der traditionsreichen GT3-Serie. Das Team von Thomas Angerer und dem GT-Teammanager Günter Aberer wird in der Eifel einen Mercedes-AMG GT3 an den Start bringen, wie Angerer gegenüber dem Fachportal GT-Place bestätigte.

Auch die beiden Piloten des GT3-Boliden aus dem Hause Mercedes-AMG steht bereits fest. Die beiden Youngster Marcel Marchewicz und Colin Caresani werden das Fahrzeug pilotieren. Beide sind in der Saison 2023 feste Mitglieder des Fahrerkaders des Teams und starten mit dem AMG GT3 auf der Nordschleife.

2022 sammelte das Team erste Erfahrungen im Rahmen des ADAC GT Masters, als das Team große Teile der ADAC GT4 Germany-Saison bestritt. Auf dem Nürburgring konnte das Team sogar einen Gesamtsieg in der GT4-Meisterschaft feiern, als Marcheqicz gemeinsam mit Marek Böckmann sich durchsetzen konnte.

Zur Vorbereitung auf den ADAC GT Masters-Gaststart werden Marchewicz und Caresani das Rennwochenende des GTC Race auf dem Nürburgring mit ihrem Einsatzfahrzeug bestreiten.