Adrien de Leener beendet seine Karriere im Motorsport

Adrien de Leener hängt seinen Helm mit 34 Jahren an den berühmten Nagel. Der Belgier war mit Porsche-Fahrzeugen unter anderem im ADAC GT Masters, in der GT World Challenge Europe und auf der Nordschleife aktiv.

Seit vielen Jahren ist der Belgier Adrien de Leener nicht mehr aus dem internationalen GT-Sport wegzudenken. Doch nun ist Schluss, denn im Alter von 34 Jahren hängt er seinen Helm an den Nagel und beendet seine Karriere.

Dem deutschen Publikum ist de Leener vorallem aus seiner Zeit im ADAC GT Masers ein Begriff. Zwischen 2017 und 2019 nahm er für das KÜS Team Bernhard an der Rennserie teil. Zudem bestritt er 2022 einen Gaststart mit Dinamic Motorsport auf dem DEKRA Lausitzring.

Seine erfolgreichste Saison im ADAC GT Masters erlebte er 2018, als er mit Klaus Bachler Rang 23 in der Gesamtwertung belegte.

Auch auf den Langstreckenrennen auf der Nordschleife war Adrien de Leener häufig gesehen. So bildete er im Jahr 2019 mit Jan-Erik Slooten, Lucas Luhr und Steve Jans das Aufgebot der IronForce-Mannschaft beim 24-Stunden-Rennen. Seit 2021 nahm er für Dinamic Motorsport und Dinamic GT an dem Traditionsrennen teil.

Für Dinamic Motorsport (ab 2023 Dinamic GT) bestritt de Leener auch die GT World Challenge Europe. Seit 2020 nahm er jährlich für das italienische Porsche-Team an der hochkarätigen SRO-Rennserie teil. Zuvor ging er in den Jahren 2016 und 2018 auch für das belgische Erfolgsteam WRT in der Meisterschaft an den Start.

2019 und 2020 sammelte er für Proton Competition auch Erfahrung im Porsche 911 RSR, als er für das Team in der FIA WEC und der ELMS an den Start ging.