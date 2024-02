Team Joos by Twin Busch mit Rennvorbereitung

Das Team Joos by Twin Busch startet seine ADAC GT Masters-Vorbereitung in der GT Winter Series

Das Team Joos by Twin Busch startet die ADAC GT Masters-Vorbereitung in der GT Winter Series. Johannes Kapfinger fällt zunächst aufgrund einer Verletzung aus und startet später in die Vorbereitung.

Seit vielen Jahren bereichert das Team Joos by Twin Busch das Feld in der GT Winter Series. Beim vierten Rennwochenende der 2024er Saison in Valencia wird der erfolgreiche Porsche-Rennstall erstmals in der laufenden Saison an den Start gehen. Die Mannschaft aus dem schwäbischen Vöhringen wird einen Porsche 911 GT3 R der Generation 992 an den Start bringen, mit dem das Team 2023 den Titelgewinn im ADAC GT Masters knapp verpasste.

Gesteuert wird das Fahrzeug auf dem Kurs – der durch das jährliche MotoGP-Saisonfinale weltberühmt ist – von Michael Joos und dem Nachwuchstalent Michael Kapfinger. Einen weiteren Start wird das Team beim Saisonfinale in Barcelona unternehmen, wenn Johannes Kapfinger anstelle von Joos an den Start gehen wird. Der zweite der Kapfinger-Zwillinge wird aufgrund einer Verletzung in Valencia noch nicht an den Start gehen können. Danach setzt der Rennstall ab April in Deutschland die Vorbereitung auf die ADAC GT Masters-Saison fort.

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Johannes – der im Winter 2022/2023 den Titel gewann – ist Michael die Entdeckung der letzten GT Winter Series-Saison. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Rennserie von GEDLICH Racing fuhr die beiden Kapfinger erfolgreich im Porsche Sports Cup Suisse, wo sie auch erstmals ein Rennen im Porsche 911 GT3 R vom Team Joos by Twin Busch bestritten. Bei dem Einsatz in Misano konnten die Kapfinger so überzeugen, dass sie in diesem Jahr für den Joos-Rennstall im ADAC GT Masters starten.

Mehr zum ADAC GT Masters-Engagement der Joos-Mannschaft erfahrt ihr hier.

Michael Joos, der den Rennstall gemeinsam mit seinem Vater Hans leitet: «Ich freue mich, dass ich mit Michi bei der GT Winter Series in Valencia starten werde. Es wird der Beginn eines spannenden Rennjahres für uns sein. Für Michi sind die Rennkilometer im 911 GT3 R vor seinem Debüt im ADAC GT Masters extrem wichtig und sie werden sehr hilfreich für ihn sein.»

Michael Kapfinger: «Grundsätzlich nutzen wir die GT Winter Series auf die Vorbereitung auf das ADAC GT Masters, da wir das Auto nicht wirklich kennen und so auch mit dem Team zusammenkommen. Zudem werden wir ausgiebig testen, damit wir das Auto besser kennenzulernen können. In Valencia und Barcelona werden wir versuchen ganz vorne ins Ziel zu kommen. Finn Wiebelhaus und Schnitzelalm Racing sind ja auch bereits in diesem Jahr in der GT Winter Series gefahren und werden in diesem Jahr auch im ADAC GT Masters starten – dadurch können wir uns ungefähr einstufen, wo wir stehen.»