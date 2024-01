Toll: Teilnehmerfeld der 12h Bathurst wächst 2024 an

Nach schwierigen Jahren wächst das Teilnehmerfeld der 12h Bathurst wieder an. 31 GT-Boliden stehen auf der vorläufigen Teilnehmerliste für das legendäre Rennen auf dem Mount Panorama Circuit.

Das Teilnehmerfeld ist größer und konkurrenzfähiger als beim Start im Jahr 2023, da das Rennen weiterwächst und sich als eine der weltweit führenden Langstreckenveranstaltungen etabliert. 31 Fahrzeuge stehen auf der vorläufigen Teilnehmerliste. Auch Motorradlegende Valentino Rossi wird an dem Rennen teilnehmen.

Das Repco Bathurst 12 Hour eröffnet die Intercontinental GT Challenge 2024, eine globale Tournee, die wichtige Langstreckenrennen an legendären Orten wie Spa Francorchamps, dem Nürburgring und dem Indianapolis Motor Speedway umfasst.

Das Rennen ist gleichzeitig die Eröffnungsrunde der Fanatec GT World Challenge Australia powered by AWS, bei der Langstreckenrennen wie Bathurst mit einstündigen Sprints kombiniert werden.

Neun Marken sind am Start, darunter Teams aus Australien, Hongkong, China, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Belgien, Frankreich und Taiwan. 11 Autos werden von internationalen Teams eingesetzt, so viele wie seit 2020 nicht mehr.

«Viel Glück bei der Auswahl eines Gewinners aus diesem Feld», sagt 12-Stunden-Event-Direktor Shane Rudzis. «Das Starterfeld für 2024 markiert eine Rückkehr zu der Wettbewerbsdichte, die wir vor der Pandemie gesehen haben, mit internationalen Teams und Fahrern, die in Massen an den Berg zurückkehren. 2023 war ein großartiges Rennen, aber die Tiefe und Qualität dieses Feldes ist sogar noch besser, also hat es alle Voraussetzungen für eine weitere unglaubliche Show. Die Tatsache, dass elf ausländische Teilnehmer an den Start gehen, im Vergleich zu vier im letzten Jahr, ist eine positive Entwicklung und zeigt, dass das Rennen in Übersee weiterhin auf großes Interesse stößt. Ich kann Ihnen versichern, dass dieses Interesse nur noch zunehmen wird, da unter anderem Ferrari, Ford Mustang und Chevrolet Corvette bereits planen, 2025 an den Start zu gehen. In der Zwischenzeit wird dies eine unglaubliche Show und ein weiteres Bathurst-Enduro für die Ewigkeit sein.»

Titelverteidiger Mercedes-AMG führt das Rennen mit zehn Nennungen an und stellt damit den Rekord für die meisten Nennungen einer einzelnen Marke in der Geschichte der Bathurst 12 Hour auf.

Die deutsche Kultmarke hat insgesamt drei 12-Stunden-Siege errungen, einschließlich der letzten beiden Rennen. Keine andere Marke hat jemals insgesamt vier Siege errungen - und nur eine, Mazda, drei 12-Stunden-Siege in Folge.

Zur Mercedes-AMG Flotte gehört auch der zweimalige Sieger SunEnergy1 Racing, der in diesem Jahr einen seltenen Bathurst-Dreier anstrebt.

Die Titelverteidiger des Allan Simonsen Pirelli Pole Award und dreimaligen Podiumssieger Mercedes-AMG Team Gruppe M sind ebenso wieder dabei wie die langjährigen Unterstützer des 12-Stunden-Rennens, das Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing aus Hongkong.

Das australische Topteam Triple Eight Race Engineering wird zwei Fahrzeuge einsetzen, jeweils eines in der Pro- und der Pro-Am-Klasse.

Porsche wird mit drei der neuen Porsche 911 GT3 R der Generation 992, die in diesem Jahr ihr Bathurst-Debüt geben, seinen stärksten Angriff seit Jahren starten, während der 911 GT3 R der vorherigen Generation, der im vergangenen Jahr den zweiten Platz belegte, ebenfalls zurückkehren wird.

Der Vizemeister von 2023, Manthey EMA, wird zwei Autos einsetzen - das neueste Exemplar in der Pro-Klasse und das bestehende Auto in der Pro-Am-Klasse.

Die deutsch-australische Partnerschaft, die im vergangenen Jahr die DTM-Meisterschaft in Deutschland gewann, wird im Laufe dieser Woche ihr Fahreraufgebot bekannt geben.

Die taiwanesische Mannschaft HubAuto Racing kehrt mit einem Porsche nach Bathurst zurück, nachdem sie dort zuletzt für Ferrari antrat, während das neue Team Phantom Global Racing in diesem Jahr sein internationales Renndebüt am Mount Panorama geben wird.

Fünf Audi R8 LMS werden an den Start gehen, während das BMW Team WRT zum zweiten Mal in Folge zwei BMW M4 GT3 einsetzt, angeführt von Valentino Rossi.

Lamborghini ist mit dem Team Wall Racing vertreten, wobei es sich um das Australien-Debüt der EVO2-Version des Huracan GT3 handelt.

McLaren wird zum ersten Mal seit 2020 in der Bathurst-Startaufstellung vertreten sein, und zwar mit zwei Autos in der GT4-Klasse von Method Motorsport, einem Team, das den Supercars-Star Chaz Mostert als Miteigentümer hat.

In der Profi-Kategorie, die in diesem Jahr um den Gesamtsieg kämpft, sind 12 Fahrzeuge vertreten. Zu den bereits bestätigten Fahrern gehören IndyCar-Champion Paul Tracy, Bathurst-Legende Craig Lowndes, ein Großteil des Starterfeldes der Repco Supercars Championship 2024 und einige der besten GT-Fahrer aus aller Welt.

Für die kommenden Tage vor der Veranstaltung sind mehrere spannende Fahrerankündigungen geplant, während die vollständige Fahrerliste erst kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben wird.

In der Invitational-Klasse sind sieben Fahrzeuge gemeldet, so viele wie seit der Veranstaltung 2018 nicht mehr, darunter das Bathurst-Debüt des in Frankreich gebauten Vortex-Sportwagens und der in Australien gebauten MARC GT-Rennwagen.

Bei den spannenden Repco Bathurst 12 Hour im vergangenen Jahr gab es den engsten Zieleinlauf zwischen den ersten drei Fahrzeugen in der Geschichte, mit nur 1,4 Sekunden Abstand auf dem Podium am Ende des schnellsten Bathurst-Langstreckenrennens aller Zeiten.

Das Rennen von 2023 stellte Rekorde für die zurückgelegten Runden (323) und die zurückgelegte Distanz (2006,7) in der Geschichte des 12-Stunden-Rennens auf.