Simon Connor Primm für Paul Motorsport im GT Masters

Simon Connor Primm wird für Paul Motorsport mit einem Lamborghini Hurácan GT3 im ADAC GT Masters starten. Seinen Teamkollegen gibt der Rennstall aus Dresden in den kommenden Wochen offiziell bekannt.

Simon Connor Primm startet 2024 im ADAC GT Masters. Via Linkedin gab der Juniormeister der ADAC GT4 Germany bekannt, dass er in diesem Jahr für Paul Motorsport in der langjährigen GT3-Serie des ADAC starten. Im Team von Tobias und Maximilian Paul wird er einen Lamborghini Hurácan GT3 steuern.

Für das Team absolvierte er im letzten Jahr je einen Gaststart mit der Mannschaft im ADAC GT Masters und dem GT World Challenge Europe Sprint Cup. Beim Gaststart im ADAC GT Masters auf dem Nürburgring belegte Primm mit Maximilian Paul die Positionen drei und sieben.

Der Lamborghini-Rennstall aus Dresden ging 2022 nach dem Aus von T3 Motorsport in der zweiten Saisonhälfte der GT3-Meisterschaft des ADAC an den Start und konnte in den verbleibenden Rennwochenenden vier Podestränge einfahren. 2023 machte das Team mit Maximilian Paul und Simon Connor Primm einen Gaststart auf dem Nürburgring in der Rennserie und konnte dabei das angesprochene Podestergebnis einfahren.

«Nach erfolgreichen Gaststarts im letzten Jahr an der Seite von Maximilian Paul und Paul Motorsport beim ADAC GT Masters im Rahmen des ADAC Truck Grand Prix auf dem Nürburgring und der GT World Challenge Europe auf dem Hockenheimring, freue ich mich nun auf die kommende Saison. Dabei bietet mir das ADAC GT Masters den idealen Übergang in die GT3-Klasse, mit aufregenden Strecken in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Österreich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die anstehenden Tests und auf das Debüt Ende April in Oschersleben», so Primm in dem sozialen Netzwerk.

Der zweite Pilot von Paul Motorsport wird in den kommenden Wochen bestätigt.