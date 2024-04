Landgraf Motorsport und Mercedes-AMG weiter zusammen

Landgraf Motorsport und Mercedes-AMG setzen auch in diesem Jahr ihre Zusammenarbeit fort. Im ADAC GT Masters jagen sie ihren dritten Titel in Serie. Zudem gibt es eine Rückkehr auf die Nordschleife.

Mercedes-AMG Motorsport und LANDGRAF Motorsport wollen auch in diesem Jahr zusammen Erfolge feiern. 98 Renneinsätze haben beide gemeinsam seit 2017 mit dem Mercedes-AMG GT3 bestritten. Der letzte gemeinsame Rennstart war der FIA GT World Cup in Macau im November, wo sich das Team zum Sieger kürte. Klaus Landgraf und seine Mannschaft starten beim ADAC GT Masters in Oschersleben an diesem Wochenende (26. bis 28. April) in die Motorsportsaison 2024. Team LANDGRAF Motorsport komplettiert das Grid der 18. ADAC GT Masters Saison als amtierender Meister mit einem Mercedes-AMG GT3. Beim Finale in Hockenheim im Oktober letzten Jahres haben sich Salman Owega (GER) und Elias Seppänen (FIN) als jüngstes Meister-Duo in der Geschichte der traditionsreichen GT-Serie den Titel gesichert. LANDGRAF Motorsport gelang damit ein Novum, denn erstmals in der Historie des ADAC GT Masters konnte ein Team den Fahrer-Titel verteidigen.

Diese Erfolgsgeschichte möchte das Team in der Saison 2024 fortschreiben und den dritten Fahrertitel in Folge im ADAC GT Masters einfahren. Das Team LANDGRAF Motorsport geht mit der Startnummer #1 in die neue Saison. Das Fahrer Line-up für die Mission Titelverteidigung bilden Tom Kalender (GER) und Vorjahres-Champion Elias Seppänen. Der erst 16-jährige Tom Kalender bestreitet seine erste Saison im GT-Sport. Er ist der jüngste Fahrer, der jemals im ADAC GT Masters an den Start gegangen ist. Der aus Hamm/Sieg stammende Nachwuchspilot begann seine Karriere im Kartsport. 2023 startetet er in der französischen Formel 4. Tom Kalender ist Teil des Motorsport Team Germany - einem Förderprogramm der ADAC Stiftung Sport und des DMSB (Deutscher Motor Sport Bund). Elias Seppänen geht in seine dritte Saison im GT-Sport. Seit 2022 fährt der 20-Jährige regelmäßig Rennen mit LANDGRAF Motorsport. Neben dem realen Rennsport macht der Finne auch immer wieder im Bereich Esports auf sich aufmerksam.

Darüber hinaus bildet LANDGRAF Motorsport zusammen mit Mercedes-AMG Fahrer auf der legendären Nürburgring Nordschleife aus. Unter dem Namen Mercedes-AMG Team LANDGRAF bestreitet die Mannschaft aus Gensingen bei den Rennen NLS 3: 69. ADAC Westfalenfahrt (22. Juni), NLS4: 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen (3. August) und NLS6: 56. ADAC Barbarossapreis (16. November) Performance-Einsätze. Diese Kooperation nutzt Mercedes-AMG Motorsport um sich frühzeitig auf die Nordschleifen-Saison 2025 vorzubereiten.

«LANDGRAF Motorsport ist ein ganz elementarer Bestandsteil der Mercedes-AMG Motorsport Familie. Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Klaus Landgraf äußerst zielgerichtete und perspektivisch enorm wichtige Konzepte in unser Motorsportprogramm integrieren konnten. Die Ausbildung der Mercedes-AMG Fahrer auf der Nürburgring Nordschleife ist immens bedeutend für die strategische Ausrichtung sowie die Erfolge unseres Customer Racing Programms», so Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing.

«Wir sind sehr stolz auf die Kooperation mit Mercedes-AMG Motorsport. In Oschersleben bestreiten wir die Rennen 99 und 100 unserer gemeinsamen Partnerschaft, haben zusammen den FIA GT World Cup in Macau gewonnen und sind zwei Mal hintereinander ADAC GT Masters Champion geworden – das sind äußerst schöne Meilenstein auf die wir zufrieden zurückblicken können. Ich freue mich, dass wir diese Zusammenarbeit in Zukunft fortführen», ergänzt Klaus Landgraf, Teaminhaber LANDGRAF Motorsport.