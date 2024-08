Mercedes-Bestzeit im Training in Spa-Francorchamps

Mercedes-Bestzeit im Training des ADAC GT Masters in Spa-Francorchamps. Tabellenführer Elias Seppänen fuhr im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die schnellste Runde auf der Ardennenachterbahn.

Das Training des ADAC GT Masters in Spa-Francorchamps fand auf abtrocknender Strecke statt. Die Bestzeit ging an die Tabellenführer Tom Kalender und Elias Seppänen im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport. Der Finne Seppänen umrundete die Strecke in 2:16.755 Minuten.

Rang zwei ging an den Fach Auto Tech Porsche 911 GT3 R von Alexander Fach und Alexander Schwarzer. 0,651 Sekunden Rückstand hatte der Schweizer Fach auf seiner schnellsten Runde auf den Mercedes mit der Startnummer #1.

Jannes Fittje und Finn Wiebelhaus komplettieren im Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Spa-Francorchamps Training (Top 10):

1. Elias Seppänen/Tom Kalender - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

2. Alexander Fach/Alexander Schwarzer - Fach Auto Tech - Porsche 911 GT3 R

3. Jannes Fittje/Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

4. David Schumacher/Salman Owega - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

5. Alain Valente/Jean-Luc D´Auria - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

6. Maxime Oosten/Leon Köhler - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3

7. Denis Bulatov/Mike David Ortmann - Walkenhorst Motorsport - Aston Martin Vantage GT3

8. Taylor Hagler/Gerhard Tweraser - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

9. Michael Kapfinger/Johannes Kapfinger - Team Joos by TwinBusch - Porsche 911 GT3 R

10. Sandro Holzem/Juliano Holzen - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3

Im Trophy Training im Anschluss an die Sitzung fuhr Sandro Holzem die Bestzeit im Land-Motorsport Audi R8 LMS GT3. Simon Connor Primm und Tom Kalender komplettierten die Top 3-Positionen.