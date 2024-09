SSR Performance stockt Motorsportprogramm auf

SSR Performance plant die Aufstockung seines Rennprogramms. Eine Option ist die Rückkehr ins ADAC GT Masters, welches das Team bereits 2020 gewann. Aber auch ein internationales Rennprogramm ist eine Option.

SSR Performance wird seine Motorsportaktivitäten aufgrund einer sehr erfolgreichen Bilanz und großem Potenzial in Zukunft breiter aufstellen. Die Mannschaft aus München prüft derzeit, welche Rennserien für einen Einstieg infrage kommen. «Wir sind auf der Suche nach Piloten, die mit uns in verschiedenen Serien antreten möchten. Aktuell schauen wir, welche Möglichkeiten bestehen und was für uns und unsere Kunden am attraktivsten ist», erklärt Teameigner Stefan Schlund.

SSR Performance hat sich in der Vergangenheit in unterschiedlichen Meisterschaften einen Namen gemacht. Der Rennstall von Schlund gewann 2020 in seiner ersten kompletten Saison im ADAC GT Masters sowohl den Fahrer- als auch den Teamtitel. In der Saison 2022 wechselte die Mannschaft in die DTM. Im vergangenen Jahr sicherte sich SSR Performance den Vize-Titel in der höchsten GT3-Serie Deutschlands. Momentan bietet die High-Performance Werkstatt aus Freimann in München ihren Kunden bereits exklusive Trackdays an.

«Im Rahmen der DTM Plattform ist das ADAC GT Masters sehr interessant für uns. Zum einen konnten wir hier 2020 bereits gewinnen, zum anderen ist das geänderte Konzept für uns und unsere Kunden sehr spannend. Gleichzeitig schauen wir uns aber natürlich auch im internationalen Motorsport um. Das Ziel ist es, unseren Kunden ein bestmögliches Umfeld zu bieten», erklärt Teamchef Mario Schuhbauer.

SSR Performance stellt sich im Motorsport also nochmals breiter auf und bietet seinen Kunden bald ein umfangreiches All-inclusive-Paket: Von Wartungen und Fahrzeugumbauten, über High-Performance-Eigenentwicklungen bis zu einer kompletten Rennsportsaison mit Fahrzeugen von renommierten Premiummarken. Denn während SSR Performance in der DTM mit Lamborghini erfolgreich ist, konnte die Münchner Mannschaft in diesem Jahr das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps (Belgien) als bestes Porsche-Team beenden und so seine breite Expertise nochmals unterstreichen.

Aktuell steht für das DTM-Team mit Lamborghini-Werksunterstützung der Titelkampf auf dem Programm. Werksfahrer Mirko Bortolotti (Italien) befindet sich auf einem aussichtsreichen zweiten Rang in der Gesamtwertung. Sein Teamkollege und Le-Mans-Sieger Nicki Thiim (Dänemark) gewann zudem einen Lauf am Norisring. Am kommenden Wochenende findet der vorletzte Saisonstopp auf dem Red Bull Ring in Österreich statt und vom 18. bis 20. Oktober wartet das große Saisonfinale am Hockenheimring auf die Crew von Stefan Schlund. Nach der DTM-Vizemeisterschaft im Jahr 2023 will SSR Performance diesmal den Titel holen.