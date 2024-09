ROWE Racing #98 nach Oosten-Unfall zurückgezogen

Nach dem heftigen Unfall von Maxime Oosten im Qualifying startet der ROWE Racing BMW M4 GT3 von Frijns, Oosten und Wittmann nicht beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza.

In der Endphase des zweiten Qualifyingsegments schlug der junge Niederländer Maxime Oosten heftig am Ausgang der Ascari-Schikane ein. Oosten, der in Monza im Aufgebot von ROWE Racing debütiert, verlor nach einem Fahrfehler die Kontrolle über das Fahrzeug.

Das Rennen wird ohne das Fahrzeug von Marco Wittmann, Robin Frijns und Oosten stattfinden. Bei dem Anprall wurde der BMW M4 GT3 so stark beschädigt, dass er vor Ort nicht zum Rennen repariert werden kann. Somit wird das Rennen ohne das Fahrzeug stattfinden, welches im Vorjahr das dreistündige Rennen im königlichen Park gewann.

Oosten konnte das Fahrzeug unverletzt und aus eigener Kraft nach dem Unfall verlassen.