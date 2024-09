Haupt Racing Team mit 4. Mercedes am Red Bull Ring

Das Haupt Racing Team setzt einen vierten Mercedes-AMG GT3 beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring ein. Der Teameigner und ehemalige DTM-Pilot Hubert Haupt steuert das Auto mit Dennis Fetzer.

Im Rahmen des vorletzten DTM-Wochenendes auf dem Grand-Prix-Kurs in der Steiermark ist HRT im ADAC GT Masters mit vier Mercedes-AMG GT3 vertreten. Im Fahrzeug mit der Startnummer 79 feiert Dennis Fetzer (GER) seinen Einstand in der traditionsreichen Rennserie. Unterstützt wird der Newcomer an diesem Wochenende von Teamgründer Hubert Haupt (GER).

Der 23-Jährige aus Gießen fährt seit dieser Saison für HRT und bestreitet für das Team die Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife. In diesem Jahr eroberte er in der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie sowie bei den 24h Qualifiers insgesamt vier Klassensiege im Mercedes-AMG GT3 von HRT. Trotz seiner reichhaltigen Erfahrung im GT-Sport wird Fetzer erstmalig in der ältesten GT3-Serie der Welt um Punkte und Positionen kämpfen. Das Duo der #79 startet in der Pro-Am-Kategorie, in der ein Fahrer mit der FIA-Einstufung Bronze obligatorisch ist. Diese Klasse hat reglementbedingt beim Pflichtboxenstopp eine kürzere Mindeststandzeit, um die Chancen der Teilnehmer auf eine gute Platzierung im Gesamtklassement zu erhöhen. In den beiden Rennen über die Distanz von jeweils einer Stunde wechseln sich die Fahrer am Steuer ihres Rennfahrzeuges ab. Jeder Fahrer bestreitet eines der beiden Qualifyings und nimmt anschließend als Startfahrer das Rennen im ADAC GT Masters auf.

Spannung verspricht das vorletzte Rennwochenende im ADAC GT Masters. In der Teamwertung liegt das Haupt Racing Team vor diesem Wochenende mit 29 Punkten Vorsprung auf Rang eins und möchte die Führung vor dem Saisonfinale auf dem Hockenheimring weiter ausbauen. In der Fahrerwertung hat HRT mit Salman Owega und David Schumacher (beide GER) im Mercedes-AMG GT3 #2 auf Platz drei ebenfalls gute Chancen, in den Meisterschaftskampf einzugreifen. Im Schwesterfahrzeug #3 sind auch Jannes Fittje und Finn Wiebelhaus (beide GER) auf Rang vier noch in Schlagdistanz zur Spitze. Mit momentan 51 Punkten liegen Kwanda Mokoena (RSA) und Max Reis (GER) auf der zehnten Position. Mit guten Ergebnissen in den letzten Rennen der Saison möchte das junge Fahrerduo seine Debütsaison im ADAC GT Masters erfolgreich abschließen.

Darüber hinaus geht auch die DTM auf dem Red Bull Ring in die entscheidende Phase der Meisterschaft. Das Mercedes-AMG Team HRT hat sich mit den Fahrern Luca Stolz (GER) und Arjun Maini (IND) zum Ziel gesetzt, in den verbleibenden vier Wertungsläufen an die konstanten Leistungen in der bisherigen Saison anzuknüpfen. Auf dem Sachsenring feierte Stolz zuletzt den ersten Saisonsieg für das Team.

Die Läufe des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring starten am Samstag, den 28. September und am darauffolgenden Sonntag (29. September) jeweils um 15:15 Uhr Ortszeit und können live im TV bei Sport1 verfolgt werden. Die DTM überträgt ihre Rennen am Samstag und Sonntag jeweils um 13:30 Uhr beim TV-Partner ProSieben. Für beide Rennserien gibt es außerdem ein Livestream-Angebot auf den offiziellen YouTube-Kanälen der Meisterschaften.

Dennis Fetzer, Mercedes-AMG GT3 #79: «Ich freue mich riesig auf das Wochenende am Red Bull Ring. Im ADAC GT Masters starten zu dürfen, ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich kenne meinen Teamkollegen schon von den Rennen am Nürburgring, daher wird die Umstellung in dieser Hinsicht nicht schwierig sein. Die Formate unterscheiden sich allerdings grundlegend. In den Sprintrennen wird von der ersten bis zur letzten Runde gepusht und die Taktik spielt im Vergleich zu den Langstreckenrennen eher eine untergeordnete Rolle. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserem Paket konkurrenzfähig sein werden.»

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Mit dem Gaststart von Dennis und Hubert in der Pro-AM Klasse freuen wir uns auf ein weiteres Highlight an diesem Wochenende. Zwar sind beide Neulinge im ADAC GT Masters, aber mit ihrer Erfahrung und Schnelligkeit hoffe ich, dass die beiden um gute Positionen kämpfen können. Unabhängig davon steht uns ein spannendes Wochenende am Red Bull Ring bevor – die Meisterschaften gehen sowohl im ADAC GT Masters als auch in der DTM in die Schlussphase und wir haben uns darauf mit einem Testtag in der vergangenen Woche gut vorbereitet.»