Max Hofer feiert ADAC GT Masters-Comeback in Audi

Der zweifache ADAC GT Masters-Rennsieger feiert bei seinem Heimspiel sein Comeback im ADAC GT Masters. Anstelle von Leo Pichler startet Hofer im Audi von Wolf Power Racing auf dem Red Bull Ring.

Umbesetzung bei Wolf Power Racing vor dem Debüt im ADAC GT Masters: Max Hofer wird mit Florian Blatter an den Start gehen. Hofer ersetzt den ursprünglich geplanten Leo Pichler im Cockpit des Audi R8 LMS GT3.

Der Audi des Teams wird das Starterfeld in der verbleibenden Saison erweitern. Wolf Power Racing aus Wangen in der Schweiz wird bei den verbleibenden Rennwochenenden auf dem Red Bull Ring und in Hockenheim in der traditionsreichen Rennserie antreten.

Blatter sammelte bislang Rennerfahrung in der GT Winter Series und dem GTC Race. Hofer ging in den vergangenen Jahren häufig in der GT World Challenge Europe an den Start, konnte mit Phoenix Racing und Land-Motorsport aber bereits jeweils ein Rennen im ADAC GT Masters für sich entscheiden.

Der Rennstall aus Wangen ist auf der ADAC-Plattform kein Unbekannter. Zwischen 2016 und 2018 ging Wolf Power Racing in der ADAC TCR Germany an den Start.