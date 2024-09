Grasser Racing Team mit erster GT Masters-Bestzeit

Tim Zimmermann fuhr im Grasser Racing Team Lamborghini die schnellste Trainingszeit beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring. Erstes Training aufgrund von Witterungsbedingungen vorzeitig beendet.

Mit der schnellsten Runde aus beiden Freien Trainings im ADAC GT Masters stellte das Grasser Racing Team in Form von Tim Zimmermann (Langenargen) auf Anhieb klar, dass sie bei ihrem Heimspiel angreifen wollen. «Mit den verschiedenen Bedingungen am Freitag konnten wir uns gut auf die beiden Rennen am Samstag und Sonntag vorbereiten und streben bei unserem Heimevent natürlich den ersten Saisonsieg an», sagte Zimmermann, der sich den Lamborghini Huracán GT3 Evo2 mit dem Chilenen Benjamin Hites teilt.

Im starken Regen am Freitagmorgen begaben sich die Piloten des ADAC GT Masters erstmals auf die Rennstrecke. Die herausfordernden Bedingungen führten zweimal zu einer Unterbrechung, während die zweite sogar das vorzeitige Ende der Session bedeutete. Im verkürzten Training setzte Tabellenführer Elias Seppänen (FIN) im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport mit 1:39,654 Minuten die erste Benchmark des Wochenendes.

Die zweite Trainingseinheit am Nachmittag lieferte bei nachlassendem Regen schnellere Rundenzeiten. Hier war es Zimmermann, der die Bestzeit des zweiten Freien Trainings hervorbrachte. In 1:39,263 Minuten umrundete der Grasser-Pilot die 4,318 Kilometer lange Strecke als Tagesschnellster. Die zweitbeste Runde am Freitag absolvierte Seppänen vor dem Dritten Jean-Luc D´Auria im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing. Dahinter belegte Salman Owega (Köln/Haupt Racing Team) in einem Mercedes-AMG GT3 den vierten Rang. Die fünfte Position ging mit Jannes Fittje (Langenhain) an den zweiten Mercedes-AMG GT3 vom Haupt Racing Team.

Am Samstagmorgen um 8:45 Uhr starten die Akteure des ADAC GT Masters in das erste Qualifying des Wochenendes. Dabei entscheidet sich, wer den neunten Meisterschaftslauf um 15:15 Uhr von der Pole-Position bestreitet. Auf dem kostenlosen YouTube-Kanal von ADAC Motorsport youtube.com/@ADACMotorsports laufen beide Sessions im Livestream in deutscher und englischer Sprache. Fernsehpartner Sport1 berichtet ab 15 Uhr live aus der Steiermark und überträgt die gesamte Rennaction im deutschen Free-TV.

Ergebnis ADAC GT Masters Red Bull Ring Training 1 (Top 10):

1. Tom Kalender/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

2. Jean-Luc D´Auria/Alain Valente – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

3. David Schumacher/Salman Owega – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

4. Fabrizio Crestani/Ernst Kirchmayr – racing one – Ferrari 296 GT3

5. Max Hofer/Florian Blatter – Wolf Power – Audi R8 LMS GT3

6. Taylor Hagler/Loris Cabirou – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

7. Leon Köhler/Maxime Oosten – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

8. Johannes Kapfinger/Michael Kapfinger – Team Joos by Twin Busch – Porsche 911 GT3 R

9. Jonas Greif/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

10. Hubert Haupt/Dennis Fetzer – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

Ergebnis ADAC GT Masters Red Bull Ring Training 2 (Top 10):

1. Benjamin Hites/Tim Zimmermann – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

2. Tom Kalender/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

3. David Schumacher/Salman Owega – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

4. Finn Wiebelhaus/Jannes Fittje – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

5. Jean-Luc D´Auria/Alain Valente – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

6. Taylor Hagler/Loris Cabirou – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

7. Fabrizio Crestani/Ernst Kirchmayr – racing one – Ferrari 296 GT3

8. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Land-Motorsport – Audi R8 LMS GT3

9. Jonas Greif/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

10. Alexander Fach/Alexander Schwarzer – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R