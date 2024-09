Fünf Mercedes-AMG starten bei IGTC in Indianapolos

Beim Saisonfinale der Intercontinental GT Challenge in Indianapolis gehen fünf Mercedes-AMG GT3 an den Start. Der dreimalige IndyCar-Meister Álex Palou wird für die Marke mit dem Stern an den Start gehen.

Auf dem weltberühmten Brickyard von Indianapolis nimmt Mercedes-AMG den zweiten Gesamtsieg beim Indianapolis 8 Hour nach 2022 ins Visier. Im Vorjahr erreichten die Kundensportfahrzeuge aus Affalterbach mit den Plätzen zwei und drei ein Doppelpodium.

Zum diesjährigen Aufgebot zählen fünf Teams, die mit je einem Mercedes-AMG GT3 in den Klassen PRO oder PRO-AM an den Start gehen. Darunter auch zwei Performance-Teams. Neben dem Mercedes-AMG Team GruppeM Racing tritt auch das Mercedes-AMG Team Lone Star Racing an. Unter den insgesamt 15 Piloten ist erstmals auch Álex Palou (ESP). Der dreifache IndyCar Series-Champion, der erst Mitte September seinen dritten Titel gewonnen hat, wurde von Mercedes-AMG für das Indianapolis 8 Hour exklusiv verpflichtet. Er greift auf seiner Heimstrecke erstmals ins Lenkrad eines Mercedes-AMG GT3. Für den 27-Jährigen ist es nicht der erste Ausflug in den GT-Sport. 2019 trat er unter anderem in der japanischen Super GT an, wo er eine Pole Position und einen Podestplatz in der GT300-Kategorie erzielte.

Jeff Burton (USA) und Philip Ellis belegen aktuell Platz drei in der PRO-AM-Wertung der GT World Challenge America.

In der Intercontinental GT Challenge bildet das Langstreckenrennen im US-Bundesstaat Indiana erstmals das Finale. Die ersten drei Stationen der prestigeträchtigen Meisterschaft waren die Bathurst 12 Hour, die ADAC RAVENOL 24h Nürburgring sowie die CrowdStrike 24 Hours of Spa.

In der Herstellerwertung belegt Titelverteidiger Mercedes-AMG vor dem Finale den dritten Platz.

Luca Stolz (GER) befindet sich nach zwei Podesterfolgen aus drei Rennen auf Position fünf in der Fahrerwertung. Im Independent Cup für Fahrer mit Bronze-Einstufung liegt Prince Jefri Ibrahim (MAS) an zweiter Stelle. Das Team Lone Star Racing aus Texas ist das erste US-amerikanische Mercedes-AMG Performance-Team, das in der IGTC an den Start geht.

Aufgebot Mercedes-AMG Indianapolis 8 Hour:

Nr. Klasse Team Fahrer

4 PRO Mercedes-AMG Team Lone Star Racing Álex Palou (ESP), Fabian Schiller (GER), Luca Stolz (GER)

75 PRO-AM SunEnergy1 Racing Lucas Auer (AUT), Kenny Habul (AUS), Jayden Ojeda (AUS)

91 PRO-AM Regulator Racing Jeff Burton (USA), Philip Ellis (SUI), Elias Seppänen (FIN)

130 PRO Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Maro Engel (GER), Jules Gounon (AND), Mikaël Grenier (CAN)

888 PRO-AM Triple Eight JMR Prince Jefri Ibrahim (MAS), Jordan Love (AUS), Arjun Maini (IND)

Der dreimalige IndyCar-Meister Álex Palou: «Vor zwei Jahren habe ich Dani Juncadella bei seinem Rennen in Indianapolis angefeuert und wollte unbedingt einmal dabei sein, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Durch AMG habe ich jetzt diese großartige Chance bekommen. Natürlich muss ich mich erst an die Eigenschaften des Autos gewöhnen, aber Indianapolis ist eine Strecke, die ich sehr gut kenne – ich habe in der Vergangenheit auch schon einige Erfahrung mit GT3-Fahrzeugen gesammelt. Der offensichtliche Unterschied zum IndyCar ist, dass der GT3 ein geschlossenes Cockpit hat. Der Grip wird insgesamt geringer sein, als ich es gewohnt bin. Es wird eine Herausforderung, am Limit zu fahren, weil das GT3-Auto schwerer ist. Trotz der großen Unterschiede kann ich einige Erkenntnisse aus meiner IndyCar-Karriere auf den GT3 übertragen und umgekehrt. Ich freue mich darauf, beim Indy 8h Spaß zu haben und um den Sieg zu kämpfen. Es wäre toll, die Saison mit einer weiteren Trophäe abzuschließen.»