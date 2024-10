Porsche Sports Cup 2025 bei ADAC Racing Weekend

Aus zwei Plattformen wird eine: Der Porsche Sports Cup Deutschland fusioniert mit dem ADAC Racing Weekend und wird mit drei Rennserien auf der ADAC-Breitensportplattform an den Start gehen. Acht Rennwochenenden.

Der Porsche Sports Cup findet ab der Saison 2025 eine neue motorsportliche Heimat und wird Teil des ADAC Racing Weekends. Sechs Mal gastiert Porsche im kommenden Jahr mit drei Serien auf der Breitensportplattform des ADAC, die expandiert und erstmals acht Veranstaltungen zwischen Mai und Oktober austrägt. Eine Premiere steht am 12./13. Juli auf dem Programm; dann wird erstmals ein Event auf dem Red Bull Ring in der Steiermark ausgetragen. Für ein zweites Österreich-Gastspiel kehrt das ADAC Racing Weekend vom 5. bis 7. September auf den Salzburgring zurück. Der Saisonstart findet am 3. und 4. Mai in Hockenheim statt. Alle Rennen des ADAC Racing Weekends werden auch 2025 wieder im kostenlosen Livestream zu sehen sein.

Die Porsche Sprint Challenge GT3, die Porsche Sprint Challenge GT4 sowie die Porsche Endurance Challenge, alle bisher Teil des Porsche Sports Cup Deutschland, zählen ab 2025 zum festen Bestandteil von sechs ADAC Racing Weekends. Porsche nutzt dabei die Plattform des ADAC für den Semiprofi- und Amateurrennsport, um sich für die 21. Saison des Porsche Sports Cup Deutschland optimal aufzustellen. Die Porsche Sprint Challenge GT3 und die Porsche Sprint Challenge GT4 tragen pro Rennwochenende jeweils zwei 30-minütige Sprints aus, während bei der Porsche Endurance Challenge ein 60 Minuten langes Rennen mit Boxenstopp und möglichem Fahrerwechsel absolviert wird.

«Wir freuen uns über diesen hochkarätigen Zuwachs beim ADAC Racing Weekend und weiten damit unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Porsche im Rahmen der DTM nun auch auf unsere zweite Plattform aus. Das ADAC Racing Weekend hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt und erfreute sich einer hohen Nachfrage von verschiedenen Rennserien. Dem tragen wir Rechnung und bauen den Kalender für die kommende Saison auf acht Events aus», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Die weiteren Serien, die im kommenden Jahr fester Bestandteil des ADAC Racing Weekends sind, werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Termine ADAC Racing Weekend 2025

03./04. Mai Hockenheimring Baden-Württemberg

27./29. Juni Nürburgring

12./13. Juli Red Bull Ring / AUT

02./03. August Motorsport Arena Oschersleben

29./31. August Spa-Francorchamps / BEL

05./07. September Salzburgring / AUT*

11./12. Oktober Hockenheimring Baden-Württemberg

17./19. Oktober Nürburgring*

(* ohne Porsche Sports Cup)