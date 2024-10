BMW-Werksfahrer Nick Yelloly verlässt Hersteller

Nach sechs gemeinsamen Jahren verlässt Nick Yelloly BMW. Der Brite gewann für die Marke die 24h Nürburgring 2020 und 24h Spa 2023. Erster Sieger mit dem BMW M Hybrid V8 2023 in Watkins Glen.

Nach sechs erfolgreichen gemeinsamen Jahren endete mit dem Abschluss der IMSA-Saison am vergangenen Wochenende in Road Atlanta die Zusammenarbeit zwischen BMW M Motorsport und BMW M Werksfahrer Nick Yelloly. Unvergessen bleiben große Erfolge wie die Siege bei den 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2020 und in Spa-Francorchamps 2023. Auch beim historischen ersten Sieg des BMW M Hybrid V8 2023 in Watkins Glen saß Yelloly im Cockpit. Das Petit Le Mans war sein letztes Rennen, bevor er sich ab 2025 neuen Herausforderungen stellt. BMW M Motorsport bedankt sich bei einem großartigen Profi und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

2019 kam Nick Yelloly zu BMW M Motorsport und feierte auf Anhieb Erfolge am Steuer des BMW M6 GT3. Gemeinsam mit dem FIST-Team AAI wurde er Fahrer- und Teamchampion in der China GT Championship. Gemeinsam mit Walkenhorst Motorsport gewann er das Qualifying Race für die 24 Stunden auf dem Nürburgring. Dort folgte ein Jahr später sein erster Triumph auf der ganz großen Bühne, als er für ROWE Racing an der Seite von Nick Catsburg und Alexander Sims das 24-Stunden-Rennen gewann. 2021 fuhr er als Titelverteidiger in der «Grünen Hölle» im Top-Qualifying die prestigeträchtige Pole-Position ein.

Im Juni/Juli 2023 erlebte Yelloly wahrscheinlich die beste Woche seiner bisherigen Rennfahrer-Karriere. Zuerst gelang ihm an der Seite von Connor De Phillippi beim IMSA-Rennen in Watkins Glen am Steuer des #25 BMW M Hybrid V8 der historische erste Sieg mit dem LMDh-Prototypen von BMW M Motorsport. Direkt am darauffolgenden Wochenende triumphierte Yelloly gemeinsam mit Philipp Eng und Marco Wittmann im BMW M4 GT3 von ROWE Racing bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Dazu kommen im Laufe der Jahre zahlreiche weitere Siege und Podiumsplätze. Zuletzt fuhren Yelloly und De Phillippi in Indianapolis als Zweite zum insgesamt sechsten Mal mit dem BMW M Hybrid V8 aufs Podium eines IMSA-Rennens.

Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport): «Nick Yelloly ist ein großartiger Profi, der gemeinsam mit BMW M Motorsport viel erreicht hat. Ich bedanke mich im Namen der gesamten BMW Familie für sechs tolle Jahre, in denen es jede Menge Grund zum Feiern gab. Ich persönlich werde vor allem diese eine Woche mit den beiden direkt aufeinanderfolgenden Siegen in Watkins Glen und Spa-Francorchamps in bester Erinnerung behalten. Nick Yelloly hat alles, was man sich als Hersteller von einem Rennfahrer wünschen kann: Er ist extrem talentiert, menschlich ein super Typ, und man kann sich immer auf ihn verlassen. Ich bin daher sicher, dass er auch in seinem neuen Job erfolgreich sein wird. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft und freue mich auf weitere Begegnungen an den Rennstrecken dieser Welt.»

Nick Yelloly: «Ich bin unglaublich dankbar für alles, was BMW M Motorsport für mich getan hat. Sie waren die ersten, die mir damals in 2019 eine Chance als Werksfahrer gegeben haben, und wir konnten gemeinsam viele großartige Erfolge feiern. Ich habe die Zeit als BMW M Werksfahrer sehr genossen und wünsche BMW M Motorsport für die Zukunft nur das Beste.»